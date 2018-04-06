"Sen Oku, Onlar Görsün" kermesi

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Üsküdar gönüllüleri, Afrika'daki göz hastalarının ,katarakt ameliyatlarına destek olmak amacıyla 'Sen Oku, Onlar Görsün' ismiyle kitap kermesi düzenledi.

Kermese, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı.

Hatipoğlu, Üsküdar'daki Abbara Kahve'de düzenlenen kitap kermesinde kitaplarını imzaladı. İHH gönüllüleri, Hatipoğlu’na kermese destek verdiği için plaket takdim etti.

Kermesi ziyaret eden katılımcılarla sohbet eden Hatipoğlu, bu tarz projelere katkıda bulunmaya gayret ettiğini söyledi.

Hatipoğlu, Afrika’daki mazlum insanların ameliyatları ile ilgili gerçekleşen yardım için burada yer almaktan şeref duyduğunu dile getirerek, "Bizim imanımız ve kültürümüz Müslüman olan veya olmayan bütün insanlara el uzatmamızı emrediyor. Mazlum olanın ve mağdur olanın dini, dili ve ırkı sorgulanmaz. Organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Hatipoğlu, kitapseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.