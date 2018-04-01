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"Sen oku, onlar görsün" temalı kitap kermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Üsküdar gönüllüleri, Afrika'daki katarakt ameliyatlarına destek olmak amacıyla kitap kermesi düzenledi - Kermes, 15 Nisan'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Üsküdar gönüllülerince Afrika'daki katarakt ameliyatlarına destek olmak amacıyla düzenlenen "Sen Oku Onlar Görsün" temalı kitap kermesi başladı.

Üsküdar'daki Abbara Kahve'deki kermesin açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte AA muhabirine bilgi veren İHH Üsküdar gönüllüsü Mehmet Albayrak, Nijer'de 1 milyon kişinin katarakt hastası olduğunu belirtti.

Afrika'da insanların zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerine şahit olduklarını dile getiren Albayrak, "İstanbul'da üniversitelere, liselere, ortaokullara bu konuya ilişkin sunum yapmaya gittik ve öğrencilerin ellerinde kitaptan ziyade tablet, telefon bulunduğunu gördük. Türkiye'deki kardeşlerimizin kitap okumasını, Nijer'deki kardeşlerimizin de görmesini diledik. Bu sebeple bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik." diye konuştu.

Afrika'da yetersiz beslenme, temiz su eksikliği ve güneş ışınlarının dik gelmesi nedeniyle katarakt hastalığına yakalananlar için umut ışığı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, projeye 67 sanatçı ve yazarın destek verdiğini söyledi.

Kermesin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini bildiren Albayrak, kermese, gönüllülerin kitap alarak ya da bağışlayarak destek vereceğini dile getirdi.

Mehmet Albayrak, "15 günlük periyotta her gün bir yazar kitaplarıyla kermes alanında olacak ve okurlarıyla birlikte çalışmaya destek sağlayacak. Twitter'dan #SenOkuOnlarGörsün hashtagından çalışmaya göz atılacak ve destek çağrıları yapılacak. Bütün kitapseverleri, yardımseverleri kitap kermesimize bekliyoruz." dedi.

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İHH İnsani Yardım Vakfı kermes kitap Üsküdar

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