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Senatör McCain'den Trump'a Putin tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 03:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi McCain: - "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain, Başkan Donald Trump'ın Rusya seçimlerini kazanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik telefonu açmasına tepki göstererek, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez." dedi.

ABD'de Senatonun önemli isimlerinden McCain, yazılı bir açıklama yaparak Trump'ın Putin'i tebrik etmesini eleştirdi.

Trump'ın Putin'e telefon açarak seçimlerde "mağdur" olan insanları aşağıladığını savunan McCain, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez. Trump, Putin'e tebrik telefonu açarak Putin rejimini protesto eden Rus vatanseverler dahil olmak üzere ülkenin geleceğini belirlemek için oy kullanma hakkı elinden alınan her Rus vatandaşını aşağılamıştır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Putin'i tebrik ettiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca, Putin'le yakın zamanda görüşeceklerini belirterek, "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

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