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"Sendikacılığı yaygınlaştırmamız lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar: - "Sendika olmayan bir iş yerinde işçinin hiçbir zaman için söz hakkı olmaz, bunun bilinmesini istiyorum. Sendika önemli, sendikacıyı sevmeyebilirsin ama sendikanı sevmek zorundasın" - "Sendikacını sevmiyorsan değiştirirsin çünkü oy sende, rey sende. O nedenle Türkiye genelinde sendikacılık olayını yaygınlaştırmamız lazım"

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri (Yol-İş) Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Sendikacını sevmiyorsan değiştirirsin çünkü oy sende, rey sende. O nedenle Türkiye genelinde sendikacılık olayını yaygınlaştırmamız lazım." dedi.

Ağar, Yol-İş Sendikası Trabzon 1 Nolu Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sendikal hareketin her geçen gün zayıfladığını savundu.

Bu örgütlerin üye sayılarının aşağı çekildiğini öne süren Ağar, "Dolayısıyla bunun başlangıcı kamunun özelleştirilmesinden başlayarak bugünlere kadar geldi. Geçmiş yıllarda kamuda 2 milyon çalışan işçi varken bugün, Türk-İş olarak kamuda 157 bin kişi adına kamuda çalışanların toplu sözleşmesini yaptık. 8 sene önce 650 bin kişi adına yaptığımız toplu sözleşme, bugün 157 binlere kadar düştü." ifadelerini kullandı.

Ağar, taşeron sorunu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Seçimden önce ülkenin her tarafında taşeron meselesi sürekli konuşuldu. Taşeron meselesini Türkiye'nin gündemine oturtan Yol-İş sendikası. Biz 10 bin arkadaşımızı kadroya aldırırken vermiş olduğumuz mücadeleyi bir Allah bilir, bir de bizim teşkilatımız. Kadroya geçecek arkadaşlar dahi inanmıyordu, kimse inanmıyordu. Hatta siyasi partiler, iktidar bile inanmıyordu. Biz yasaya aykırı olan çalıştırmayla ilgili açmış olduğumuz davaların sonucunda bu başarıları elde ettik."

Kadroya geçen kişilerle ilgili bir konunun gündemde olduğunu anlatan Ağar, şöyle devam etti:

"Kadroya geçen arkadaşlarımızla ilgili bir konu daha vardı protokol yaparken. Karayolları Genel Müdürlüğü dedi ki, 'Bu işçilerin bir kısmı temizlik işlerinde, yardımcı işte çalıştılar. Biz bunların çalıştığı dönemleri saymayız'. Yani işe girdiği günden itibaren 'Karayolları işçisi' diyor ya mahkeme kararı, 'bunu yanlış yapıyorsunuz' dedik. Mahkeme diyor mu ki, 'şu kadar yardımcı, şu kadar da asil işte çalışmış, bir defa yardımcı işte çalışsa kadroya geçemez'. Tek bir karar verilmiş. 'Bu işçiler işe girdiği günden itibaren Karayolları işçisidir. Bunun intibakını böyle yapalım' dememize rağmen yaptıramadık. Dolayısıyla dün bilgi aldım, lokal dava açmıştık ve davayı kazandık."

Ağar, örgütlenmenin önemine dikkati çekerek, "Sendika olarak yapmamız gereken örgütlenmek. Sendika olmayan bir iş yerinde işçinin hiçbir zaman için söz hakkı olmaz, bunun bilinmesini istiyorum. Sendika önemli, sendikacıyı sevmeyebilirsin ama sendikanı sevmek zorundasın. Sendikacını sevmiyorsan değiştirirsin çünkü oy sende, rey sende. O nedenle Türkiye genelinde sendikacılık olayını yaygınlaştırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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Trabzon Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar

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