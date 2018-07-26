"Sendikalar örgütlenememenin suçunu kendinde aramalı"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Sendikalar olarak örgütsüz çalışanlara ulaşmak yerine, kolayı tercih edip sendikalı çalışanların olduğu avluda dolaşıp duruyoruz. Sendikalar örgütlenememenin suçunu siyasi iktidarda, OHAL'de, şunda bunda değil biraz da kendinde aramalı." dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikasınca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde basın mensupları için program düzenlendi.

Yoğun programları nedeniyle Basın Bayramı programını bugün düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Toruntay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

Öz Taşıma-İş'in 23 bini aşkın üyesiyle "Taşımacılık" iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Mustafa Toruntay, 6 yıllık bir geçmişe sahip sendika olarak kısa zamanda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Toruntay, "üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutan sendikacılık" anlayışına sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizim gibi üyeye dokunan sendikacılığı hiç kimse yapmıyor. Bu konuda iddialıyız. Üyelerimizin hem mutlu hem de acılı günlerinde yanındayız. Üyelerimizin çocuklarının sünnet düğünlerinde gram altın, düğünlerinde ise çeyrek altın hediye ediyoruz. Üniversitede okuyan gençlerimize eğitim bursları veriyoruz. Bunun yanında üyelerimizi iş stresinden kurtarmak ve kaynaşmalarını sağlamak için piknik gibi etkinlikler düzenliyoruz."

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