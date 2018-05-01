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Sendikalar Taksim'de (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, sendikalar Taksim Meydanı'na geldi.

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, sendikalar Taksim Meydanı'na geldi. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş'e bağlı bir grup Taksim Meydanı'na geldi. Sendika üyeleri "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", “1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", “Taksim 1 Mayıs alanıdır" şeklinde slogan attı. “İşçi sınıfı tarihine sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart taşıyan gruptakiler Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kazancı Yokuşu'na yürüyen grup, karanfil bıraktı.

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