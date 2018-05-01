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Sendikalar Taksim'de...(2) Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

  Gülseli KENARLI

Sendikalar Taksim'de...(2) Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılar

Gülseli KENARLI Sendikalar Taksim'de...(2) Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılarSendikalar Taksim'de...(2) Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılarSendikalar Taksim'de...(2) Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılarSendikalar Taksim'de...(2) Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılar

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