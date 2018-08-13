Sendikalardan spekülatif atağa karşı birlik mesajı

Sendikalardan dövizdeki spekülatif atağa karşı birlik mesajları geldi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay yaptığı yazılı açıklamada "Dolar üzerinden oynanan oyun papaz davası değil. Bu büyüyen ve gelişen Türkiye'nin verdiği korkudur. Bu dar boğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda terör örgütleri PYD, YPG, PKK'ya destek sağlanması ve FETÖ'nün hain darbe girişiminin arkasında hep aynı güçlerin olduğunu belirten Toruntay, bu güçlerin, ayakları üzerinde duran Türkiye'den rahatsız olduklarını vurguladı.

Son dönemde Türkiye ekonomisine bazı finansal saldırılar ve yaptırım tehditleriyle zarar verilmek istendiğine dikkati çeken Toruntay, şunları kaydetti:

"Dolar üzerinden oynanan oyun papaz davası değil. Bu büyüyen ve gelişen Türkiye'nin verdiği korkudur. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, bu tür badireleri çok yaşamış, hepsini de atlatmış sağlam temelleri olan köklü bir yapıya sahiptir. Bu darboğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız."

- "Emekçiler olarak devletimizin yanındayız"