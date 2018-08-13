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Sendikalardan spekülatif atağa karşı birlik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay: - "Dolar üzerinden oynanan oyun papaz davası değil. Bu büyüyen ve gelişen Türkiye'nin verdiği korkudur. Bu darboğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız" - Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: - "15 Temmuz’da F-16’ları uçuranlarla, bugün dövizi zıplatanlar aynı şer odaklarıdır, çelik bilekliler olarak devletimizin yanındayız" - Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan: - "Ülke fertleri olarak, tasarruflarımızı dövizden TL’ye ve borsaya kaydırmalıyız. Dövizin yükselişi, ona olan talepten kaynaklıdır. Bu talebi azalttığımızda, kriz soğuyacaktır"

Sendikalardan dövizdeki spekülatif atağa karşı birlik mesajları geldi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay yaptığı yazılı açıklamada "Dolar üzerinden oynanan oyun papaz davası değil. Bu büyüyen ve gelişen Türkiye'nin verdiği korkudur. Bu dar boğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda terör örgütleri PYD, YPG, PKK'ya destek sağlanması ve FETÖ'nün hain darbe girişiminin arkasında hep aynı güçlerin olduğunu belirten Toruntay, bu güçlerin, ayakları üzerinde duran Türkiye'den rahatsız olduklarını vurguladı.

Son dönemde Türkiye ekonomisine bazı finansal saldırılar ve yaptırım tehditleriyle zarar verilmek istendiğine dikkati çeken Toruntay, şunları kaydetti:

"Dolar üzerinden oynanan oyun papaz davası değil. Bu büyüyen ve gelişen Türkiye'nin verdiği korkudur. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, bu tür badireleri çok yaşamış, hepsini de atlatmış sağlam temelleri olan köklü bir yapıya sahiptir. Bu darboğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız."

- "Emekçiler olarak devletimizin yanındayız"

Hak-İş Sendikasına bağlı Çelik-İş Sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise yazılı açıklamasında "15 Temmuz’da gökyüzünde F-16’ları uçurtarak milletimizin üstüne bomba yağdıranlarla, bugün dövizi uçurup Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler aynı şer odaklarıdır. Emekçiler olarak milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde önemli bir güç haline geldiğini vurgulayan Değirmenci, birlik ve beraberlik içerisinde, çalışmak ve üretmenin bu karanlık odaklara verilecek en güzel cevap olacağını belirtti.

Değirmenci, "Şehitlerimizin kanıyla suladığımız bu topraklar için, ne fedakarlık yapmamız gerekiyorsa bizler 50 bine yakın çelik bilekli üyemizle, Çelik-İş Sendikası olarak fedakarlık yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle bu süreçte vatandaşların yerli ve milli ürünlere yönelmesini isteyen Değirmenci, "Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın döviz ve altın bozdurma çağrısına uymaya davet ediyorum. Milletimiz de bu oyunun tekerine çomak sokmalıdır." dedi.

- "Bu operasyon psikolojik temelli bir girişimdir"

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ise yazılı açıklamasında yürütülen bu parasal operasyon karşısında tüm vatandaşların ortak bir bilinçle hareket etmesi ve tek vücut olması gerektiğini belirtti. Aslan, "Bize yapılan operasyon, psikolojik temelli bir girişimdir. Buna direnmenin yolu, milli bir duruştan geçmektedir. Ülke fertleri olarak, tasarruflarımızı dövizden TL’ye ve borsaya kaydırmalıyız. Dövizin yükselişi, ona olan talepten kaynaklıdır. Bu talebi azalttığımızda, kriz soğuyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz üzerinden elde edilecek bir rantın kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Aslan şunları kaydetti:

"Şirketler ve fertler olarak, alışverişimizi, fiyatlandırmalarımızı ve tasarruflarımızı TL ile yapalım. Ayrıca, ülkemizde yerli imkanlarla ve kendi emekçimizin emeğiyle ürettiğimiz ürünleri tercih edelim. Türkiye’de son derece kaliteli sanayi ürünleri üretilirken, yabancı marka ürünleri kullanmak zorunda değiliz. Bu ülke hepimizin. Hem ülkemize, hem de emeğimize sahip çıkmalıyız. Milli gelirimizi artırmanın yolu da budur."

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