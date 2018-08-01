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"Sendikaya üye olmayan işçinin vebali bizim sırtımızda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: "14 milyon sigortalı işçiden sadece 1 milyon 800 bini sendikalı. Sendikalılaşma oranımız yüzde 12 civarında, yani işçilerin yüzde 88'inin sendika üyeliği bulunmuyor" - "Sendikasız bir işçi kalmayacak şekilde gece gündüz mücadele etmeliyiz. Sendikaya üye olmayan işçinin vebali bizim sırtımızda"

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14 milyon sigortalı işçiden sadece 1 milyon 800 bininin sendikalı olduğunu belirterek, "Sendikasız bir işçi kalmayacak şekilde gece gündüz mücadele etmeliyiz. Sendikaya üye olmayan işçinin vebali bizim sırtımızda." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Ankara 2 Nolu Şubesi'nin Emek Konukevi'nde düzenlenen 2. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan Genel Kurul toplantısında, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'nın yanı sıra çok sayıda sendika üyesi yer aldı.

Kamudaki taşeron işçileri kadro imkanına kavuşturan düzenlemeyi çalışma hayatında önemli reformlarından bir olarak nitelendiren Arslan, düzenlemenin hayata geçmesinde Hak-İş'in büyük payının olduğunu söyledi.

Arslan, 2007'de yola çıktıklarında taşeron işçilerle ilgili hiçbir düzenlemenin bulunmadığını belirterek, 2014'ün Ocak ayında "Sendika sizi korur, hakkın bize emanet" sloganıyla taşeron işçilerin örgütlenmesine yönelik yurt genelinde bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.

Taşeron düzenlemesinde taleplerin büyük oranda gerçekleştirildiğini ama bazılarının karşılık bulmadığını ifade eden Arslan, isteklerinin kamudaki bütün taşeron işçilere kadro verilmesi olduğunu anımsattı.

Kadro alan işçilere, "Kadro alan taşeron işçiler çalışmaz" diyenlerin ekmeğine yağ sürmemeleri için daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Arslan, "Bu süreçte hem toplu sözleşme düzenimiz için hem de kamuda çalışan kadrolu işçilerin mesafesini kapatmak için sendikaya daha çok ihtiyaç var." diye konuştu.

- "Hak-İş olarak 650 bin üyeyle yetinemeyiz"

Arslan, Türkiye'de işçilerin sendikalaşma oranının düşük olduğunu belirterek, "14 milyon sigortalı işçiden sadece 1 milyon 800 bini sendikalı. Sendikalılaşma oranımız yüzde 12 civarında, yani işçilerin yüzde 88'inin sendika üyeliği bulunmuyor. Sendikasız bir işçi kalmayacak şekilde gece gündüz mücadele etmeliyiz. Sendikaya üye olmayan her işçinin vebali bizim sırtımızda. O yüzden biz Hak-İş olarak 650 bin üyeyle yetinemeyiz, daha da büyümeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün işçileri sendikalı yapacak heyecanlı bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Azla yetinelim, bu bize yeter) şeklinde bir hesap yapamayız. Biz bütün mazlumları Hak-İş'in bünyesine katmak için çalışacağız. O yüzden oturmak yok arkadaşlar, koşacağız. Hep sahada olacağız. Ben konuşuyorum, Hak-İş'e bağlı sendikalar da koşacak, çünkü insanlar bizi bekliyor. Anadolu'nun ücra köşelerinde günde 12 saat çalışıp asgari ücreti bile alamayan insanların olduğunu lütfen unutmayın."

İstihdamın artması ve işsizlik rakamlarının azalması politikalarına destek vereceklerini kaydeden Arslan, "Ekonomimize yönelik dış tehditler var ama biz Türkiye'nin doğru yolda olduğuna inanıyoruz. Yeni yönetim sistemi de karar almayı hızlandırdı, bu sayede işçilerimizin sorunlarını daha hızlı çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan

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