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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Moritanya'da

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 03:03 | Son Güncelleme

Sall, Moritanyalı mevkidaşı Abdulaziz ile bir araya geldi

NOVAKŞOT (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya geldiği bildirildi.

Moritanya Sahil Güçleri tarafından 27 Ocak'ta Senegalli bir balıkçının öldürülmesiyle başlayan krizin ardından ülkeyi ziyaret eden Sall, Abdulaziz ile başkent Novakşot'ta görüştü.

Görüşmeden sonra yayımlanan ortak yazılı açıklamada, iki ülke arasında "yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla" birlikte kara ve deniz devriyeleri oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Liderlerin, Moritanya Sahil Güçleri tarafından 27 Ocak'ta Senegalli bir balıkçının öldürülmesiyle başlayan ve Senegal'de Moritanyalıların sahip olduğu bazı dükkanların yağmalanması ile büyüyen krizi de ele aldıkları ifade edilen açıklamada, bu olaylardan dolayı derin üzüntü duydukları belirtildi.

Açıklamada, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının desteklendiği kaydedilerek, İsrail-Filistin sorununun uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde adil ve kapsamlı çözümüne tam destek verildiği vurgulandı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararından esef duyulduğuna değinilen açıklamada, Washington yönetimine "uluslararası meşruiyete saygı" çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Moritanya Senegal

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