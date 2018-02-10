Senegal ile Moritanya arasında doğalgaz anlaşması

Moritanya ile Senegal'in ortak doğalgaz üretimi konusunda anlaşma imzaladığı bildirildi.
Moritanya Resmi Haber Ajansının (AMİ) haberine göre, başkent Novakşot'ta konuk Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in görüşmesinde, iki ülkenin sınırındaki Atlas Okyanusu kıyısında bulunan doğalgaz yatağı konusu ele alındı.
Görüşmede, yakın zamanda keşfedilen ve "Büyük Kaplumbağa" (Grand Tortue) olarak adlandırılan bölgenin gaz yatağının ortak işletilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı.
Sall'ın ziyaretinde Senegal ve Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki uluslararası gelişmeler de konuşuldu.
Batı Afrika bölgesinin en büyük doğalgaz rezervlerinden biri sayılan Büyük Kaplumbağa'da yaklaşık 450 milyar metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor.
Temaslarında Cumhurbaşkanı Sall'a 5 bakan eşlik etti.
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