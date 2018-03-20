Senegal ve İspanya arasında gerilim

İspanya'nın başkenti Madrid'de, seyyar satıcı iki Senegal vatandaşının polis müdahalesiyle yaşamını yitirdiği iddiası iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena'dan şüpheli ölümler konusunda soruşturma açmasını istedi.

Sall ayrıca, özel bir temsilcisini de İspanya makamlarıyla konuya görüşmek ve maktullerin ailelerine destek olmak üzere Madrid'e gönderdi.

İspanya'daki Senegal Diasporası Başkanı Souleymane Alioune Diallo, "Avrupa'da yaşayan çok sayıda Senegalli var ve birçoğu şiddete maruz kalıyor." dedi.

Kendilerini muhatap alacak bir merci bulamadıklarından yakınan Diallo, "Şu ana kadar soruşturma açılan herhangi bir polis yok." dedi.

Senegalli seyyar satıcı Mame Mbaye Ndiaye'nin (35) geçen perşembe günü Madrid’de polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından diğer bir seyyar satıcı Hüseyin Mbaye de cuma günü hayatını kaybetmişti.

İspanya basını, polisin Hüseyin Mbaye'nin ölümüyle ilgisi bulunmadığını ileri sürerken, uluslararası basın Mbaye'nin katıldığı protestolarda polisin ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini yazıyor.