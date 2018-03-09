Senegal yönetiminden muhalefetin planladığı gösteriye ret

Senegal'de, muhalefetin bugün gerçekleştirmeyi planladığı gösteriye hükümetten izin çıkmadığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet ve Demokratik Seçim İnisiyatifi (IED) adı altında 25 kuruluş başkent Dakar'da "şeffaf seçimler" temalı gösteri yapmak istedi.

Cuma namazından sonra sokağa inmeyi planlayan göstericilere İçişleri Bakanlığı, "kamu düzenini tehlikeye atabileceği" gerekçesiyle müsaade etmedi.

Bakanlık, Sandaga Kavşağı'ndan başlayıp İçişleri Bakanlığı binasına kadar yürüyüş olarak planlanan gösteriyi, "kötü niyetli kişilerce suistimale uğratılabileceği" ve "trafik akışını engelleyeceği" gerekçesiyle iptal etti.

IED'ye bağlı aktivistler ise hükümetin halihazırdaki her her türlü muhalif girişimi ortadan kaldırmak istediğini ileri sürerek, kararı protesto etmek için bugün Valilik önünde toplanacaklarını bildirdi.

Nüfusun yüzde 95'inin Müslüman olduğu Senegal'de gösteriler, kalabalığı yakalamak amacıyla genellikle cuma namazlarından sonra düzenleniyor.

Ülkede 9 Şubat'ta muhalefetin çağrısıyla "bağımsız ve şeffaf bir seçim sistemi" adı altında geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenmiş, gösteri olaysız sona ermişti.