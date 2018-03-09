HABER

Senegal yönetiminden muhalefetin planladığı gösteriye ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Muhalefetin bugün başkent Dakar'da yapmayı planladığı protesto yürüyüşüne hükümet, "kamu düzenini tehlikeye atabileceği" gerekçesiyle müsaade etmedi

Senegal'de, muhalefetin bugün gerçekleştirmeyi planladığı gösteriye hükümetten izin çıkmadığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet ve Demokratik Seçim İnisiyatifi (IED) adı altında 25 kuruluş başkent Dakar'da "şeffaf seçimler" temalı gösteri yapmak istedi.

Cuma namazından sonra sokağa inmeyi planlayan göstericilere İçişleri Bakanlığı, "kamu düzenini tehlikeye atabileceği" gerekçesiyle müsaade etmedi.

Bakanlık, Sandaga Kavşağı'ndan başlayıp İçişleri Bakanlığı binasına kadar yürüyüş olarak planlanan gösteriyi, "kötü niyetli kişilerce suistimale uğratılabileceği" ve "trafik akışını engelleyeceği" gerekçesiyle iptal etti.

IED'ye bağlı aktivistler ise hükümetin halihazırdaki her her türlü muhalif girişimi ortadan kaldırmak istediğini ileri sürerek, kararı protesto etmek için bugün Valilik önünde toplanacaklarını bildirdi.

Nüfusun yüzde 95'inin Müslüman olduğu Senegal'de gösteriler, kalabalığı yakalamak amacıyla genellikle cuma namazlarından sonra düzenleniyor.

Ülkede 9 Şubat'ta muhalefetin çağrısıyla "bağımsız ve şeffaf bir seçim sistemi" adı altında geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenmiş, gösteri olaysız sona ermişti.

İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dakar hükümet izin çıkmadı muhalefet protesto yürüyüşü Red Senegal

En Çok Okunan Haberler

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Ercan Yazgan kimdir? Kapıcı Cafer olarak bildiğimiz usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!

Ercan Yazgan kimdir? Kapıcı Cafer olarak bildiğimiz usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!

Bomba kulis! AK Parti'ye MHP şoku

Bomba kulis! AK Parti'ye MHP şoku

EKPSS tercih kılavuzu 2018 yayımlandı! EKPSS tercihleri nasıl yapılacak? (ÖSYM AİS)

EKPSS tercih kılavuzu 2018 yayımlandı! EKPSS tercihleri nasıl yapılacak? (ÖSYM AİS)

Kendilerini polis olarak tanıtıp tecavüz ettiler!

Kendilerini polis olarak tanıtıp tecavüz ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.