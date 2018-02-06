HABER

Senegal'de 21 Kur'an okulu açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 03:25 | Son Güncelleme

Hükümet, ülkenin orta kısmında yer alan ve ilim şehri olarak bilinen Kaffrin bölgesinde , 21 Kur'an okulu açıyor

Senegal'in orta kısmında yer alan Kaffrin bölgesinde hükümetin, 21 Kur'an okulu açmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede ilim kenti olarak bilinen Kaffrin bölgesinde 21 Kur'an okulu açmak için gerekli bütçeye onay verdi.

Kaffrin bölgesi Akademi Şefi Maba Ba, bir Kur'an okuluna ait 3 yeni sınıfın açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Temel Eğitimin Kaliteleştirilmesi ve Eşitliği Geliştirme Projesi (PAQEEB) kapsamında okulların inşa çalışmalarının başladığını söyledi.

Ba, bu okulların bölgede "Dara" olarak bilinen 18 medreseye takviye ve dini eğitimi daha kaliteli hale getirmek amacıyla kurulacağını belirtti.

Bölgedeki medreseler sayesinde birçok kişinin hem dini hem okul eğitimini tamamladığını aktaran Ba, medreselerde eğitim gören öğrencilerin matematik dahil birçok derste bölgenin en başarılı sonuçlarını yakaladığını ifade etti.

Ba, bölge halkının, Ku'ran eğitimine ülke çapında yeni bir ivme kazandıran bu girişimden memnun olduğunun altını çizdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış ilim Kaffrin bölgesi Kur'an okulu Medrese Senegal

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.