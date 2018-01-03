Senegal'de balık pazarında yangın

Senegal'in Saint Luis kentinde, Noel kutlamaları esnasında balık pazarında yangın çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Dakar'a 180 kilometre uzaklıktaki sahil kentinde kutlamaların ikinci gecesinde yakılan ateş, çoğunluğu kadın esnafın bulunduğu balık pazarına sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle tezgahlara kısa sürede yayılan ateş, balıkların muhafazası için konulan dondurucuları da sararak bütün pazarı küle çevirdi.

Pazarın kadın sorumlusu Sena Sow, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini ancak yayılmasını önleyemediğini belirtti.

Maddi hasarın çok büyük olduğunu dile getiren Sow, Belediye Başkanı Mansur Faye'ye kadın pazarcıların zararlarını karşılanması çağrısında bulundu.

(AA)