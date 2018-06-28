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Senegal'de Dünya Kupası üzüntüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Senegal-Kolombiya maçını meydanlarda izleyen Senegalliler, takımlarının elenmesiyle büyük üzüntü yaşadı

2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal'in Kolombiya'ya yenilmesi taraftarlarını üzdü.

Senegal Milli Takımı'nın da mücadele ettiği Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Senegal'de büyük bir coşkuyla takip edildi.

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal'in organizasyondaki 3. maçında Kolombiya'ya 1-0 yenilenerek turnuvaya veda etmesiyle taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Meydanlara kurulan dev ekranlara maçı izleyen Senegalliler, Kolombiya'nın 74. dakikadaki golüyle yıkıldı.

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- "Hakem penaltıyı vermedi"

Senegalli taraftar Babalar Sall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımlarının Dünya Kupası'nda başarılı bir mücadele sergilediğini söyledi.

Senegal Milli Takımı'nın eline fırsatlar geçtiğini ancak değerlendiremediğini kaydeden Sall, şansın Kolombiya'nın yana olduğu yorumunu yaptı.

Gelecek Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı'nın başarılı sonuçlar alacağına inandığını belirten Sall, "Allah bugün kaybetmemizi takdir etti." şeklinde konuştu.

Diğer bir taraftar Cheik Diop da Senegal'in, maçı hakeminin yanlış kararları yüzünden kaybettiğini ileri sürerek, "Hakem Senegal'in hakkı olan penaltıyı vermedi, bu yüzden maçı kazanamadık, çok üzüldüm." değerlendirmesinde bulundu.

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