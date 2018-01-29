HABER

Senegal'de geleneksel kum güreşi şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 03:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- “Cumhurbaşkanı Bayrağı Güreş Turnuvası”nı kazanan sporcu 160 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

DAKAR (AA) - Senegal'de futboldan sonra en sevilen spor dallarından olan kum güreşinde sporcular, ülkenin en büyük organizasyonlarından "Cumhurbaşkanı Bayrağı Güreş Turnuvası"nda ter döktü.

Başkentteki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nda düzenlenen, sporcuların rakiplerine tokat ve tekme atabildiği müsabakalarda, güreşçiler kum yığınlarının üzerinde birbirlerini tuş etmeye çalıştı.

Önce 20 güreşçinin karşılaşma yaptığı turnuvada, daha sonra Senegal'de bu alanda isim yapmış sporcular Modou Lo ve Lac de Guerre karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Modou Lo, yaklaşık 160 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

- Senegal güreşleri

Ülkede 1984'tenberi düzenlenen geleneksel güreşlerde, sporcular rakiplerinin dengesini bozmak için birbirlerine tokat ya da tekme atabiliyor.

Canlı yayınlanan final karşılaşmaları için ekran karşısına geçen binlerce taraftar, maçın tamamlanmasından sonra coşkularını sokaklara çıkarak gösteriyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.