Senegal'de geleneksel kum güreşi şampiyonası

DAKAR (AA) - Senegal'de futboldan sonra en sevilen spor dallarından olan kum güreşinde sporcular, ülkenin en büyük organizasyonlarından "Cumhurbaşkanı Bayrağı Güreş Turnuvası"nda ter döktü.
Başkentteki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nda düzenlenen, sporcuların rakiplerine tokat ve tekme atabildiği müsabakalarda, güreşçiler kum yığınlarının üzerinde birbirlerini tuş etmeye çalıştı.
Önce 20 güreşçinin karşılaşma yaptığı turnuvada, daha sonra Senegal'de bu alanda isim yapmış sporcular Modou Lo ve Lac de Guerre karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Modou Lo, yaklaşık 160 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.
- Senegal güreşleri
Ülkede 1984'tenberi düzenlenen geleneksel güreşlerde, sporcular rakiplerinin dengesini bozmak için birbirlerine tokat ya da tekme atabiliyor.
Canlı yayınlanan final karşılaşmaları için ekran karşısına geçen binlerce taraftar, maçın tamamlanmasından sonra coşkularını sokaklara çıkarak gösteriyor.
(AA)
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