Senegal’de iftar sofralarını çebucen süslüyor

ALAATTİN DOĞRU - Senegal’de hemen her öğün sofralarda yerini alan çebucen, ramazan ayında da damakları şenlendiriyor.

Çebucen, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofca’da “balıklı pilav” anlamına geliyor.

Geleneksel Senegal mutfağının ana yemeklerinden biri olan çebucenin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Yerel restoranların yanı sıra yabancı restoranlar da çebucene menülerinde yer veriyor.

Ev hanımları da ramazan ayında en çok tercih edilen yemeklerden biri olan çebuceni hazırlamaktan büyük keyif alıyor.

Thiof (Çof) balığı ve pirinçten yapılan Çebucen, ülkede en çok bulunan malzemeler kullanıldığı için bütçeyi de yormuyor.

Okyanusa kıyısı bulunması ve güneyde tarıma elverişli arazileri olması dolayısıyla Senegal’de balık ve pirinç, en çok üretilen ve tüketilen gıdalar arasında yer alıyor.

- Lezzetin kaynağı bissaplı ve demirhindili sos

Yemeğe asıl lezzetini demirhindi, ezilmiş kırmızı biber, yeşil biber, domates salçası, sarımsak, soğan ve baharat karışımından hazırlanan sos veriyor. Bu sos, ülkedeki geleneksel birçok yemekte de kullanılıyor.