Senegal'de ilkokul öğrencilerine ücretsiz sıtma tedavisi

Senegal'de, Ulusal Sıtma Kontrol Planı'nın (PNLP) başkent Dakar'daki ilkokul öğrencilerine ücretsiz sıtma tedavisi imkanı sağladığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, PNLP, Evrensel Sağlık Sigortası (CMU) kapsamında ülkedeki bin öğrenciyi sıtmaya yakalanmaları durumunda ücretsiz tedavi edecek.

PNLP Koordinatörü Doudou Sene, Grand-Dakar Sağlık Merkezi'nin açılışında konuya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Hizmetin şimdilik başkentteki 6'sı devlet 3'ü özel toplamda 9 ilkokul ile sınırlı tutulduğunu belirten Sene, devletin destek vermesi halinde bu hakkın bütün öğrencilere tanınacağını söyledi.

"İlk aşamada maddi durumu yetersiz öğrenciler ile başarılı öğrenciler bu sağlık sigortasından faydalanabilecek." diyen Sene, amaçlarının ağır tedavi masrafları nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyen ailelerinin yükünü hafifletmek olduğunu dile getirdi.

Sene, PNLP'nin bir haftadır çalışmalara başladığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in de bu kampanyayı desteklediğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının, Kadın Aile Bakanlığı ile kendileriyle partnerlik kurmaya hazırlandığını anlatan Sene, birçok kuruluştan da destek beklediklerini kaydetti.