HABER

Senegal'de ilkokul öğrencilerine ücretsiz sıtma tedavisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 05:07 | Son Güncelleme

Evrensel Sağlık Sigortası kapsamında ilk aşamada bin ilkokul öğrencisi sıtma tedavisinden ücretsiz faydalanabilecek

Senegal'de, Ulusal Sıtma Kontrol Planı'nın (PNLP) başkent Dakar'daki ilkokul öğrencilerine ücretsiz sıtma tedavisi imkanı sağladığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, PNLP, Evrensel Sağlık Sigortası (CMU) kapsamında ülkedeki bin öğrenciyi sıtmaya yakalanmaları durumunda ücretsiz tedavi edecek.

PNLP Koordinatörü Doudou Sene, Grand-Dakar Sağlık Merkezi'nin açılışında konuya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Hizmetin şimdilik başkentteki 6'sı devlet 3'ü özel toplamda 9 ilkokul ile sınırlı tutulduğunu belirten Sene, devletin destek vermesi halinde bu hakkın bütün öğrencilere tanınacağını söyledi.

"İlk aşamada maddi durumu yetersiz öğrenciler ile başarılı öğrenciler bu sağlık sigortasından faydalanabilecek." diyen Sene, amaçlarının ağır tedavi masrafları nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyen ailelerinin yükünü hafifletmek olduğunu dile getirdi.

Sene, PNLP'nin bir haftadır çalışmalara başladığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in de bu kampanyayı desteklediğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının, Kadın Aile Bakanlığı ile kendileriyle partnerlik kurmaya hazırlandığını anlatan Sene, birçok kuruluştan da destek beklediklerini kaydetti.

Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dakar Evrensel Sağlık Sigortası PNLP Senegal sıtma ücretsiz tedavi

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıkta piknik görüntüleri ortalığı karıştırdı

Mezarlıkta piknik görüntüleri ortalığı karıştırdı

Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!

Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!

Buz tutan Çıldır gölünde doğum günü kutlayıp horon teptiler

Buz tutan Çıldır gölünde doğum günü kutlayıp horon teptiler

Öğretmenlerden performans değerlendirmesine tepki

Öğretmenlerden performans değerlendirmesine tepki

Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili yeni gelişme!

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.