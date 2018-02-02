Senegal'de Macron karşıtı gösteri

DAKAR (AA) - Senegal'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protesto edildi.
Başkent Dakar'daki Ulu Cami önünde toplanarak Fransa Büyükelçiliğine yürüyen yaklaşık 100 kişilik grup, uluslararası bir konferans nedeniyle ülkede bulunan Macron'a tepki gösterdi.
Göstericiler, "Paranın bağımsızlığı için Fransa dışarı", "Frank CFA istemiyoruz", "Eşcinselliğe hayır, bağımsızlığa evet" yazılı pankartlar taşıdı.
Ülkede kullanılan para birimi Batı Afrika Frank CFA'sını "sömürge parası" olarak niteleyen protestocular, Fransa'nın Afrika'dan tamamen çekilmesini istedi.
Grup, Macron ve Fransa'nın yanı sıra konferansın katılımcılarından ABD'li şarkıcı Rihanna'ya tepki içeren sloganlar da attı.
Protestocuların Fransa Büyükelçiliğine ulaşmasını engelleyen polis yaklaşık 30 göstericiyi gözaltına aldı.
Senegal'deki 30 kadar sivil toplum örgütü, dün yayımladıkları ortak bildiride, "Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı"na katılan Rihanna'yı masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçlayarak ülkede istemediklerini belirmişti.
(AA)
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