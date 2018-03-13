Senegal'de öğretmenlerden greve devam kararı

Senegal'de öğretmenlerin, maaşlarının geç ödenmesi nedeniyle 3 ay önce başlattıkları kısmi grevi sürdürme kararı aldığı bildirildi.
Eğitim Sendikalarının temsilcilerinden el-Cantara Sarr, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Senegal Öğretmenler Demokratik Birliği ile İlk ve Ortaokul Öğretmenler Sendikası dahil toplam 7 eğitim sendikasının kendilerine destek verdiğini belirterek, grev süresini cumaya kadar uzattıklarını ifade etti.
Sarr, hükümetten konut ödemeleri dahil maaşların zamanında ödenmesini talep etti.
Hükümeti sorunlara duyarsız kalmakla suçlayan Sarr, "Grev nedeniyle ikinci dönem okullarda 400 saatlik eğitim süresinden 150 saat boş geçti. Bunun telafisi için en az iki ay gerekiyor." diye konuştu.
- Öğrenciler gösteri düzenledi
Dakar'ın yanı sıra Kaolack ve Fatik şehirlerinde öğrencilerin öğretmenlere destek için gösteriler düzenlemeye başladığını belirten Sarr, polislerin gösterileri dağıtmak için biber gazı kullandığını anlattı.
Öte yandan salı ve çarşamba günü birçok kentte tam gün greve gideceklerini kaydeden Sarr, cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki eski başkent Saint Luis kentinde gösteri düzenleyeceklerini aktardı.
Öğretmenler geçen ayın 16’sında da ülkenin önemli şehirlerinden kıyı şehri Thies'te gösteri yapmıştı.
Hükümet ise greve katılan ve gösteri düzenleyen öğretmenlerin isimlerinin ve sicil numaralarının alınacağını belirtmiş, "çalışmadıkları günler göz önünde bulundurularak" öğretmenlerin maaşlarından kesintiler yapılacağını duyurmuştu.
Senegal'de kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlere "kalacak yer" için aylık 60 bin Frank CFA (yaklaşık 120 dolar) ödeme yapılıyor. Ülkede, kadrolu öğretmenlerin aylık maaşı yaklaşık 600 dolar. Sözleşmeli öğretmenler ise ortalama 400 dolar maaş alıyor.
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