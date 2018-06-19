Senegal'de sömürge dönemi izleri hala canlı

ANKARA/ Senegal'in önemli tarihçilerinden Profesör Iba Der Thiam, şehirlerin en büyük caddelerinin halen sömürgeci Fransız askerlerinin adını taşımasının utanç ve acı verici bir durum olduğunu söyledi.

Aynı zamanda eski Milli Eğitim Bakanı olan 81 yaşındaki Thiam, Senegal basınına yaptığı açıklamada, ülkenin bağımsızlık sürecinin ciddi bir şekilde tartışılmadığını belirtti.

"Büyük şehirlerin en önemli caddelerinin halen Senegalli din adamlarına ve bağımsızlık savaşçılarına karşı koyan Fransız ordu komutanlarının isimlerini taşıması, utanç verici acı bir durumdur. Arşivlerde, bugün Dakar'ın en büyük caddesine adını veren Komutan Faidherbe'in 8 ayda 20 bin kişiyi öldürdüğünü biliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Thiam, bağımsızlık sonrası sürecin siyasiler tarafından tartışılmadığı için bu noktaya gelindiğini kaydetti.

Thiam, bağımsızlıktan bu yana, bu sömürgeci sembollerin ve etkisinin kalkması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ancak meyve verdiğini pek söyleyemeyiz. Ben Milli Eğitim Bakanıyken, sömürgeci ismi taşıyan okulların adını değiştirmeye kalkıştık. Ancak yukarıdan gelen emir bu yönde değildi." ifadelerini kullandı.