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Senegal'de sömürge dönemi izleri hala canlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

Ülkenin önemli tarihçilerinden Profesör İba Der Thiam: - "Büyük şehirlerin en önemli caddelerinin halen Senegalli din adamlarına ve bağımsızlık savaşçılarına karşı koyan Fransız ordu komutanlarının isimlerini taşıması, acı bir durumdur. Arşivlerde, bugün Dakar'ın en büyük caddesine adını veren Komutan Faidherbe'in 8 ayda 20 bin kişiyi öldürdüğünü biliyoruz" - "Ben Milli Eğitim Bakanıyken, sömürgeci isim taşıyan okulların ismini değiştirmeye kalkıştık. Ancak yukarıdan gelen emir bu yönde değildi"

ANKARA/ Senegal'in önemli tarihçilerinden Profesör Iba Der Thiam, şehirlerin en büyük caddelerinin halen sömürgeci Fransız askerlerinin adını taşımasının utanç ve acı verici bir durum olduğunu söyledi.

Aynı zamanda eski Milli Eğitim Bakanı olan 81 yaşındaki Thiam, Senegal basınına yaptığı açıklamada, ülkenin bağımsızlık sürecinin ciddi bir şekilde tartışılmadığını belirtti.

"Büyük şehirlerin en önemli caddelerinin halen Senegalli din adamlarına ve bağımsızlık savaşçılarına karşı koyan Fransız ordu komutanlarının isimlerini taşıması, utanç verici acı bir durumdur. Arşivlerde, bugün Dakar'ın en büyük caddesine adını veren Komutan Faidherbe'in 8 ayda 20 bin kişiyi öldürdüğünü biliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Thiam, bağımsızlık sonrası sürecin siyasiler tarafından tartışılmadığı için bu noktaya gelindiğini kaydetti.

Thiam, bağımsızlıktan bu yana, bu sömürgeci sembollerin ve etkisinin kalkması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ancak meyve verdiğini pek söyleyemeyiz. Ben Milli Eğitim Bakanıyken, sömürgeci ismi taşıyan okulların adını değiştirmeye kalkıştık. Ancak yukarıdan gelen emir bu yönde değildi." ifadelerini kullandı.

Senegal tarihinin mağlup edilen bir halkın tarihi olarak öğretildiğini anlatan Thiam, ülkede "elit" kesimin gittiği okullarda sömürgecilik döneminden kalan bir sistemin hala devam ettiğini dile getirdi.

Thiam, bu nedenle toplumun üst sınıfıyla avam arasında ciddi bir uçurum oluştuğunu ve eğitim sisteminin hala Fransızların elinde olduğunu savundu.

- "Senegal'in hala Fransa'nın bir eyaleti olmasını isteyen elitler görüyorum"

Fransa-Senegal arasındaki ilişkinin galip-mağlup çerçevesinden çıkması gerektiğine işaret eden Thiam, ekonomi ve eğitimin kendi ellerinde olması gerektiğini söyledi.

Thiam, "Topluma baktığımda Senegal'in, hala Fransa'nın bir eyaleti olmasını isteyen elitler görüyorum. Bu can yakıcı bir durum. Tek umudumuz, bu durumdan haklı olarak rahatsız olan yeni nesildir ki bu rahatsızlık (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron, Burkina Faso"nun başkenti Vagadugu'ya gittiğinde gençler tarafından açık bir şekilde ortaya konuldu." yorumunu yaptı.

Senegal'in tarihinin Senegalliler tarafından muteber kaynaklara başvurularak yeniden yazılması gerektiğini belirten Thiam, bunu yapmadıkları sürece "sömürgeci Fransa'nın" elinden kurtulamayacakları görüşünü paylaştı.

Thiam, resmi tarihte Maba Diakhouba ve Şeyh Ahmadu Bamba gibi sömürgeciliğe karşı mücadele edenlerin, hak ettikleri ölçüde bir "ulus kahramanı" olarak gösterilmediklerini, aksine sömürgecilerin hala kahraman olarak gösterildiğini belirtti.

Fransa'nın sömürgesi olan Senegal, 4 Nisan 1960'da bağımsızlığını ilan etmişti.

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