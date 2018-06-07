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Senegal'de tartışmalı seçim yasası geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlere en az 7 bölgeden 65 bin kişinin imzasını toplama zorunluluğu getiren yasayı geri çekti

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, hükümetinin sunduğu ve 19 Nisan'da kabul edilen seçim yasasını geri çektiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sall, Meclis Başkanına gönderdiği mektupta, seçim yasasında yapılan değişikliği geri çektiğini belirtti.

Hükümetin, ülke için en uygun seçim modelini kararlaştırmak amacıyla yurt dışında temaslarda bulunan Ortak Komitenin vardığı sonuçları beklediği, yasayı bu nedenle geri çektiği kaydedildi.

Parlamentoda 19 Nisan'da kabul edilen yasa, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlere Seçim Kuruluna başvurarak en az 7 bölgeden 65 bin imza toplamak zorunluluğu getiriyordu.

Tartışmaya yol açan değişiklik muhalefetin protestosuyla karşılaşmış, çok sayıda muhalefet lideri protestolarda gözaltına alınmıştı.

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