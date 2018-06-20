HABER

Senegal'de tartışmalı yasa ikinci kez parlamentodan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 03:35 | Son Güncelleme

Nisan ayında kabul edildiği halde, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in daha geniş konsensüse varılması için geri çektiği seçim yasası az bir değişiklikle yeniden onaylandı - Kabul edilen yasayla, parlamento dışından cumhurbaşkanı adayı olmak için toplanması gereken imza sayısı 65 binden 48 bine düşürüldü

Senegal'de tartışmalı seçim yasası parlamento ikinci kez kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in nisan ayında kabul edildiği halde üzerinde geniş bir mutabakatın sağlanması için geri çektiği seçim yasası dün parlamentoda tekrar görüşmeye açıldı.

Yasa, muhalefetin itirazlarına rağmen 14'e karşı 111 oy ile onaylandı.

Nisan ayında geçen yasa, parlamento dışından cumhurbaşkanı aday olmak isteyenlere Seçim Kuruluna başvurarak 7 bölgeden 65 bin imza toplama zorunluluğu getiriyordu. Son olarak kabul edilen değişikliğe göre ise parlamento dışından aday olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak 7 bölgeden 48 bin imza toplaması gerekiyor.

İktidar yeni seçim yasasıyla cumhurbaşkanı adaylarının azalacağını, temsiliyeti yüksek adayların yarışabileceğini savunuyor. Muhalefet ise oy oranı az olan partilerin demokratik sürece katılmasının engellendiğini ileri sürüyor.

Yasayı 13 Temmuz'da büyük bir mitingle protesto edeceğini duyuran muhalefet, Senegallilere bu mitinge katılmaları çağrısında bulundu.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin Şubat 2019'da yapılması planlanıyor.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttıAli Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı
Dumlupınar faciasının son tanığı hayata veda ettiDumlupınar faciasının son tanığı hayata veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday Cumhurbaşkanlığı seçimi onaylandı parlamento seçim yasası Senegal

En Çok Okunan Haberler

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.