Senegal'de tartışmalı yasa ikinci kez parlamentodan geçti

Senegal'de tartışmalı seçim yasası parlamento ikinci kez kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in nisan ayında kabul edildiği halde üzerinde geniş bir mutabakatın sağlanması için geri çektiği seçim yasası dün parlamentoda tekrar görüşmeye açıldı.

Yasa, muhalefetin itirazlarına rağmen 14'e karşı 111 oy ile onaylandı.

Nisan ayında geçen yasa, parlamento dışından cumhurbaşkanı aday olmak isteyenlere Seçim Kuruluna başvurarak 7 bölgeden 65 bin imza toplama zorunluluğu getiriyordu. Son olarak kabul edilen değişikliğe göre ise parlamento dışından aday olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak 7 bölgeden 48 bin imza toplaması gerekiyor.

İktidar yeni seçim yasasıyla cumhurbaşkanı adaylarının azalacağını, temsiliyeti yüksek adayların yarışabileceğini savunuyor. Muhalefet ise oy oranı az olan partilerin demokratik sürece katılmasının engellendiğini ileri sürüyor.

Yasayı 13 Temmuz'da büyük bir mitingle protesto edeceğini duyuran muhalefet, Senegallilere bu mitinge katılmaları çağrısında bulundu.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin Şubat 2019'da yapılması planlanıyor.

