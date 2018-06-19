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Senegal'de yeniden seçim yasası tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 06:32 | Son Güncelleme

Nisan ayında meclis tarafından kabul edilen yeni seçim yasası, muhalefetin artan tepkileri sebebiyle üzerinde uzlaşı sağlanması için yeniden mecliste tartışmaya açıldı

Senegal'de cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin seçim yasasının yeniden tartışıldığı mecliste muhalefet yine mutabakata yanaşmadı.

Ülkede, cumhurbaşkanlığı seçimi dahil bütün seçimleri konu alan yasa bugün geç saatlere kadar mecliste tartışıldı.

Muhalefet, "cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlere Seçim Kuruluna başvurarak en az 7 bölgeden 65 bin imza toplamak zorunluluğu" getiren ve 19 Nisan'da mecliste kabul edilen değişikliği yasa dışı olarak kabul ediyor.

İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, söz konusu yasanın çoğunluk için ilerleme kaydetme anlamına geleceğine değinerek bütün çabalara rağmen muhalefetin diyaloğa yanaşmadığını söyledi.

Ndiaye, "Mümkün olan en geniş katılımlı istişareleri istiyoruz fakat muhalefetteki arkadaşlarımız istişarelere katılmıyor." dedi.

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- Muhalefet değişikliği yasalara aykırı buluyor

Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili ve Muhalefet Grubu Başkanı Madicke Niang ise öngörülen değişikliğin yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü.

"Tartışmaya temsil ettiğim grubun millet vekillerini dahil etmek istedim fakat reddetiler, yapılması istenen değişiklik yasama prosedürlerine aykırıdır." diyen Niang, yasa tasarısının meclisten çekilmesini istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Macky Sall, muhalefetin yüksek tepkiler vermesi nedeniyle üzerine anlaşma sağlanması için seçim yasasını geri çekeceğine dair Meclis Başkanına mektup göndermiş değişikliğin mecliste yeniden tartışmaya açılmasını istemişti.

Sall, hükümetin ülke için en uygun seçim modelini kararlaştırmak amacıyla yurt dışında temaslarda bulunan Ortak Komitenin vardığı sonuçları beklediği, yasayı bu nedenle geri çektiğini kaydetmişti.

Tartışmaya yol açan değişiklik muhalefetin protestosuyla karşılaşmış, çok sayıda muhalefet lideri protestolarda gözaltına alınmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Macky Sall muhalefet seçim yasası Senegal tartışma

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