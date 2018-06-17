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Senegal'deki Türkler bayram kermesinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Türk mutfağının sevilen lezzetlerine yer verilen kermese katılım yoğun oldu

Senegal’de yaşayan Türkler, yetim çocuklar yararına düzenlenen kermeste bir araya geldi.

Diversity Derneğinin Senegal temsilciliği Süleymaniye Enstitüsü, başkent Dakar’da “hayır çarşısı” adıyla bir kermes düzenledi.

İki günlük kermese buradaki Türklerin yanı sıra Senegalliler ve diğer yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

Kermesi ziyaret edenler, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden döner, Adana kebap, Urfa kebap, İskender kebap gibi yemekleri; sütlaç, revani, şekerpare gibi tatlıları tattı.

Dernek Başkanı Nuri Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocuklar yararına düzenledikleri kermese katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nın Senegal’de coşkulu geçtiğini ifade eden Oruç, dernek olarak 12 yıldır faaliyet gösterdikleri Senegal'de Türkiye'den hayır sahiplerinin gönderdiği yardımları ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 17 köye götürdüklerini belirtti.

Oruç, yardımların gıda paketi ve çocuklar için bayramlık içerdiğini dile getirdi.

Kermese katılan Türkler, bayramda böyle bir program düzenlenmesinden memnun olduklarını, Türk mutfağına özlemlerini giderme fırsatı bulduklarını söyledi.

Diversity Derneği, Afrika'nın 42 ülkesinde sosyal sürdürülebilir yardımlar yapıyor.

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bayram Dakar hayır kermes Senegal

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