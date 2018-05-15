Senegal'den İsrail'e tepki

Senegal’deki muhalefet partisi, ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliama tepki gösterdi.
Muhalefetteki, Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği (PASTEF) partisi lideri Ousman Sonko, düzenlediği basın toplantısında, “Senegal hükümetinden, Filistin dayanışmasının 58 yıllık geleneğini sağlam ve açık bir şekilde sürdürerek, bu olayı kınamasını ve Senegal’in İsrail büyükelçisini geri çekmesini talep ediyoruz.” dedi.
Dünyanın bir kez daha İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım trajedisine tanık olduğunu dile getiren Sonko, “Kınanması gereken sadece İsrail devleti ve onun müttefiki ABD'nin tavrı değil, sözde Müslüman ülkelerin ve Arap devletlerinin korkak ve duyarsız tavırlarıdır.” ifadesini kullandı.
Senegal halkının bütün farklılıklarına rağmen adaletsizliğe karşı durduğunu ve duracağını kaydeden Sonko, Senegal’in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'dan şimdiki Cumhurbaşkanı Macky Sall'a kadar tüm siyasi yetkililerin Filistin halkını desteklediğini vurguladı. Sonko, “Bu politika uğruna belirli güçlerle ilişkilerimizi riske attık.” diye ekledi.
PASTEF lideri, Filistin'e desteklerinde zayıf kaldığı gerekçesiyle Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerine de tepki gösterdi.
Öte yandan Senegal-Filistin Dayanışma Derneği, Nekbe’nin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere İsrail'in uyguladığı katliamı kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldığında bunun "dünyayı felakete sürükleyeceği" görüşünde bulunduklarını hatırlatan dernek, uluslararası topluma "katliamı durdurma ve Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısı yaptı.
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