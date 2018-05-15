HABER

Senegal'den İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Senegal'den İsrail'e tepki

Senegal’deki muhalefet partisi, ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliama tepki gösterdi.

Muhalefetteki, Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği (PASTEF) partisi lideri Ousman Sonko, düzenlediği basın toplantısında, “Senegal hükümetinden, Filistin dayanışmasının 58 yıllık geleneğini sağlam ve açık bir şekilde sürdürerek, bu olayı kınamasını ve Senegal’in İsrail büyükelçisini geri çekmesini talep ediyoruz.” dedi.

Dünyanın bir kez daha İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım trajedisine tanık olduğunu dile getiren Sonko, “Kınanması gereken sadece İsrail devleti ve onun müttefiki ABD'nin tavrı değil, sözde Müslüman ülkelerin ve Arap devletlerinin korkak ve duyarsız tavırlarıdır.” ifadesini kullandı.

Senegal halkının bütün farklılıklarına rağmen adaletsizliğe karşı durduğunu ve duracağını kaydeden Sonko, Senegal’in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'dan şimdiki Cumhurbaşkanı Macky Sall'a kadar tüm siyasi yetkililerin Filistin halkını desteklediğini vurguladı. Sonko, “Bu politika uğruna belirli güçlerle ilişkilerimizi riske attık.” diye ekledi.

PASTEF lideri, Filistin'e desteklerinde zayıf kaldığı gerekçesiyle Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerine de tepki gösterdi.

Öte yandan Senegal-Filistin Dayanışma Derneği, Nekbe’nin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere İsrail'in uyguladığı katliamı kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldığında bunun "dünyayı felakete sürükleyeceği" görüşünde bulunduklarını hatırlatan dernek, uluslararası topluma "katliamı durdurma ve Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısı yaptı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin senagal

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.