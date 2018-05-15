Senegal'den İsrail'e tepki

Senegal’deki muhalefet partisi, ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliama tepki gösterdi.

Muhalefetteki, Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği (PASTEF) partisi lideri Ousman Sonko, düzenlediği basın toplantısında, “Senegal hükümetinden, Filistin dayanışmasının 58 yıllık geleneğini sağlam ve açık bir şekilde sürdürerek, bu olayı kınamasını ve Senegal’in İsrail büyükelçisini geri çekmesini talep ediyoruz.” dedi.

Dünyanın bir kez daha İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım trajedisine tanık olduğunu dile getiren Sonko, “Kınanması gereken sadece İsrail devleti ve onun müttefiki ABD'nin tavrı değil, sözde Müslüman ülkelerin ve Arap devletlerinin korkak ve duyarsız tavırlarıdır.” ifadesini kullandı.

Senegal halkının bütün farklılıklarına rağmen adaletsizliğe karşı durduğunu ve duracağını kaydeden Sonko, Senegal’in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'dan şimdiki Cumhurbaşkanı Macky Sall'a kadar tüm siyasi yetkililerin Filistin halkını desteklediğini vurguladı. Sonko, “Bu politika uğruna belirli güçlerle ilişkilerimizi riske attık.” diye ekledi.