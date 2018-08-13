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Senegal'den Türkiye’ye “Türk markası kullanımı” desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

Türk ekonomisine destek vermek isteyen Senegalliler, sosyal medyada birbirlerini Türk malı satın almaya davet ediyor - Kampanyaya katılanlardan Muhammed Yusuf: - "Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz"

Batı Afrika ülkesi Senegal’de bazı vatandaşlar, Türk ekonomisine destek olmak için birbirlerini Türk markası kullanmaya teşvik diyor.

Senegalliler, sosyal medyada, aralarında Türk Hava Yolları (THY), Çaykur, Marmarabirlik gibi Türk şirketlerinin de bulunduğu 30 kadar markayı liste halinde paylaşıyor.

Çevrelerini bu markaların ürünlerini kullanarak Türk ekonomisine destek vermeye ve Türk markalarını kullanmaya çağıran Senegalliler, ayrıca Amerikan ürünlerini de boykot ediyor.

Kampanyaya katılanlardan Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik saldırılar nedeniyle Senegal de kendi arkadaş gruplarında Türk mallarının satın alınmasıyla ilgili kampanya başlattıklarını söyledi.

15 Temmuz’daki darbe girişimiyle yapılamayanların şimdi ekonomi üzerinden yapılmaya çalışıldığına işaret eden Yusuf, “Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar ama bilmiyorlar ki Allah bizimle ve Türkiye ile. Türkiye’mizin ve aziz halkının bu sıkıntılardan kurtulması için Allah'a dua ediyoruz.” diye konuştu.

- "Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır"

Kampanyada Amerikan mallarını boykot, Türk mallarına teşviki amaçladıklarını dile getiren Yusuf, kampanyayı genişleterek devam edeceklerini belirtti.

Yusuf, “Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz.” ifadesini kullandı.

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destek Senegal Türk markası Türkiye

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