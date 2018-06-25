DAKAR (AA) Senegal'in önde gelen alimlerinden Şeyh Abdullah Osman Ba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim başarısından ötürü tebrik etti.
Şeyh Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın seçim başarısının Türk halkının ne kadar demokrat ve hayrı isteyen bir halk olduğunu gösterdiğini söyledi.
- Güzel ülkede güzel adam kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini gelişmiş devletler seviyesine yükseltmek için çabaladığını vurgulayan Ba, "Güzel ülkede güzel adam kazandı. Tayyib (temiz, değerli, hoş) bir belde olan Türkiye için bu Tayyib adamı seçtiğiniz için sizleri tekrar tekrar kutluyorum. Allah Reis Erdoğan'ın ömrünü bereketli kılsın, bu başarısını ona ve aziz Türk halkına mübarek eylesin." ifadelerini kullandı.
Ba, Erdoğan ve Türk halkının İslam alemine önderlik ederek, güzellik saçarak yoluna devam etmesi dileğini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan başında Senegal'i ziyareti dolayısıyla Erdoğan için "Yaşasın Erdoğan, yaşasın Türkiye" adlı şiiri kaleme alan Ba, "İslam ülkeleri liderlerinin en azından Erdoğan kadar gayret edip çaba göstermesini istiyoruz." demişti.
Ba, Türkiye'ye ve Erdoğan'a iyilik dileklerini ileterek şu mısraları kaleme almıştı.
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- "Yaşasın Erdoğan, yaşasın Türkiye"
"Yaşasın Erdoğan ve o Türkiye ki İslam ve Müslümanlara nokta-i istinat... Ey Erdoğan! Ey asil Adam! Bıkmadan, usanmadan bu ümmete oldun imdad.
Seninle İslam'ın bayrağı ve biz cihanda dalga dalga yükseliyoruz... Şerefimizi göğe çıkardın, daha da üstüne çıkarmanı istiyoruz.
Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin mirasını yaşatmak sana nasib oldu...Buna zemin senin dağlar kadar hamiyyetin oldu.
Türk halkı Osmanlıyken yüceydi, sen gelince yine oldu yüce... Devletinin gündüzüne Batılılar olmak istedi gece.
Rabb'inin merhametiydi veren sana omuz... Seni tuzaklamak isteyenlere tuzak oldu 15 Temmuz.
Hem cehri, hem hafi ederiz sana dua... Seni başımızdan eksik etmesin Hüda.
Hiçlik aleminden var eden Allah'a hamd.... Allah seni kılsın peygambere ashap"
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