DAKAR (AA) Senegal'in önde gelen alimlerinden Şeyh Abdullah Osman Ba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim başarısından ötürü tebrik etti.

Şeyh Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın seçim başarısının Türk halkının ne kadar demokrat ve hayrı isteyen bir halk olduğunu gösterdiğini söyledi.

- Güzel ülkede güzel adam kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini gelişmiş devletler seviyesine yükseltmek için çabaladığını vurgulayan Ba, "Güzel ülkede güzel adam kazandı. Tayyib (temiz, değerli, hoş) bir belde olan Türkiye için bu Tayyib adamı seçtiğiniz için sizleri tekrar tekrar kutluyorum. Allah Reis Erdoğan'ın ömrünü bereketli kılsın, bu başarısını ona ve aziz Türk halkına mübarek eylesin." ifadelerini kullandı.

Ba, Erdoğan ve Türk halkının İslam alemine önderlik ederek, güzellik saçarak yoluna devam etmesi dileğini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan başında Senegal'i ziyareti dolayısıyla Erdoğan için "Yaşasın Erdoğan, yaşasın Türkiye" adlı şiiri kaleme alan Ba, "İslam ülkeleri liderlerinin en azından Erdoğan kadar gayret edip çaba göstermesini istiyoruz." demişti.