Senegalli diplomatlara AB'ye vize zorunluluğu talebine ret

DAKAR (AA) - Avrupa Parlamentosunda (AP), Senegalli diplomatlara Şengen bölgesinde vize zorunluluğu getirilmesine ilişkin tasarı, İspanya'nın vetosuyla kabul edilmedi.
Senegal basınına göre, İtalya, AP'ye, "diplomatik pasaportun liyakatı olmayanlara da sağlandığı" gerekçesiyle Senegalli diplomatlara Şengen bölgesinde vize zorunluluğu getirilmesini öngören bir tasarı sundu.
Fransa dahil nerdeyse tüm üye ülkelerin desteklediği tasarı, İspanya'nın vetosuyla AP'den geçemedi.
Tasarıda, "esnaf, terzi, animatör ve öğrencilere bile diplomatik pasaport verildiği", bu nedenle tek taraflı vize zorunluluğu getirilmesi talep ediliyordu.
Senegal'in bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullaye Wade'nin aksine mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Fransa ile dostuk ilişkilerini artırma çabasına rağmen Fransa'nın tasarıyı desteklemesinin, iki ülkenin arasını açabileceği değerlendirmesinde bulunuluyor.
Tasarının, Çin Devlet başkanı Şi Cinping'in Senegal ziyareti ve Çin ile Senegal arasında bir dizi anlaşmanın imzalanmasının ardından AP'ye sunulması, Fransa'nın Senegal'e tepkisi olarak yorumlanıyor.
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