Senegalli öğrenci mahallelinin aldığı bisikletle Türkiye turuna çıktı

BOLU (AA) - İstanbul'da mahalle sakinlerinin kendisine aldığı bisikletle Türkiye turuna çıkan Senegalli öğrenci Mustafa Ndiaye, uğradığı her şehre Afrika'nın selamını götürüyor ve insanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye turuna çıkan Ndiaye, 3 ay boyunca "Kusti" adını verdiği bisikletiyle ülkenin dört bir yanını gezmeyi hedefliyor. Yaklaşık 2 yıl önce otostopla birçok şehri dolaşan Ndiaye, bu yolculuğa çıkmadan önce tedirgin olmasına rağmen, çok güzel insanlarla karşılaştığını, daha sonra da bu yolculuğu bisikletle yapma kararı aldığını anlattı. İstanbul'da yaşadığı Orhantepe Mahallesi'ndeki Kahramanlar Cami cemaatinin kendisine aldığı bisikletle Türkiye'yi gezen Ndiaye, uğradığı her şehre "Afrika'nın selamını" götürüyor ve çektiği fotoğraf ve görüntüleri de Afrikalılara ulaştırmak için çaba sarfediyor. İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan ve lise eğitimini de Türkiye'de alan Ndiaye, üniversitesinden başladığı yolculuğuna Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu ile devam ediyor.

Pedal çevirerek Türkiye'yi dolaşma kararını ailesiyle paylaşan Ndiaye, "Başta biraz tedirgin olsalar da 'Sen bir yolunu bulursun. Dualarımız seninle' dediler ve yola çıktım." ifadesini kullandı. Bulunduğu şehirden başka bir şehre hareket etmek için genellikle sabahları yola koyulduğu söyleyen Ndiaye, yol boyunca kendisini merak edenler tarafından çok sık durdurulduğu için kısa zamanda alması gereken mesafeyi uzun sürede katettiğini söyledi. Ndiaye, "Normalde 2-3 saatte gitmem gerekirken, diğer şehre girerken akşam oluyor. Çünkü her yerde durduruyorlar. Kimi çay, kimi yemek ikram ediyor. Kimi sohbet ediyor. Milletle sohbet ede ede devam ediyorum." dedi. - "Karın tokluğuna Türkiye'yi geziyor" Yol boyunca kötü hiçbir durumla karşılaşmadığını dile getiren Senegalli Mustafa, insanların kendisini evlerinde misafir ettiğini, çadır kurduğu yerlerde de civardaki komşuların gelip yemek verdiğini anlattı. Ndiaye, "İstanbul'dan yola çıktığımdan beri cebimde bir kuruş yok. Yolculuğumda bazı yerlerde arkadaşlarım var. Onların evlerinde ya da yurtlarda kalıyorum. Bazen çadır kuruyorum. Çadır kurduğum yerlerde komşular bana yemek getiriyor. Evimde olsam bu kadar doymazdım desem yeridir." ifadelerini kullandı.

Gittiği şehirlerde halkın kendisini çok sıcak karşıladığını ve yeni dostluklar kurduğunu söyleyen Ndiaye, "Beni çocuklarından ayırmadılar. Evlerini açtılar, doyurdular, çantama bir şeyler koyup öyle gönderiyorlar. Kimisi dönüşte de uğramamı istiyor. Halbuki benim rotam farklı. Seneye artık diyorum ve öyle devam ediyorum." şeklinde konuştu. - "İnsanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmek istiyorum" Ndiaye, yolculuktaki en büyük amacının insanların medyadan Afrika hakkında öğrendiği tutarsız bilgileri değiştirmek olduğunu vurguladı. Yol boyunca sohbet ettiği kişilere "Afrika hakkında neler biliyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini anlatan Ndiaye, "Bakıyorum bildikleri kulaktan dolma bilgiler mi yoksa gerçekten araştırıp bakılan bilgiler mi. Ona göre yanlış olanları birinci ağızdan anlatıyorum. Sohbetlerimde mutlaka Afrika'yı anlatırım. Birinci amacım bu." diye konuştu. Ndiaye, gittiği yerlere "Afrika'nın selamını" götürdüğünü ve karşılaştığı insanların selamını da Afrikalı kardeşlerine ulaştırmak için çalışacağını belirterek, "Bir diğer amacım ise karşılaştığım Türklerin fotoğraflarını çekip, Afrikalı kardeşlerime ulaştırmak. Selamla bu ikisi arasındaki köprüyü oluşturmak istiyorum." dedi.

- "Bir sponsorum varsa o da Türk insanıdır" Ndiaye, İstanbul'da yaşadığı mahalledeki cami cemaatinin kendisine aldığı bisikletle çıktığı yolculuğunda herhangi bir sponsoru olmadığını dile getirdi. Senegalli Ndiaye, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte bir sponsorum yok desem yeridir. Bir sponsorum varsa o da Kartal arka mahallesi (Orhantepe Mahallesi). Burada Türkiye'nin her yerinden Karadeniz'den, Doğu'dan her yerden insan var. Bu projeyi duyduklarında birlikte para toplayıp yolculuğa çıkacağım bu bisikleti bana aldılar. Bu benim için çok dokunaklı. Daha sonra bu projeyi duyan herkes yardımcı oldu. Okuduğum İstanbul Şehir Üniversitesi de yardımını esirgemedi. Arkamda olduğunu belirttiler. Bir sponsorum varsa o Türk insanıdır, o mahalledir." - "Türk halkı bize memleketimizi hiç aratmadı" Seyahati boyunca karşılaştığı ilginç olay ve farklı tepkileri sosyal medya hesaplarından paylaşacağını aktaran Ndiaye, "Bizim insanımız da görsün, buranın insanı da görsün ki dışarıda hala iyi insanlar var." ifadesini kullandı.