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Şener: Parlamento bu dönemde direnişin merkezi olacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, "Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır" dedi.

Nursima KESKİN/ ANKARA ,(DHA)-CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, "Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Meclise gelerek kayıt yaptırdı.İlk milletvekilliğinin 1991 yılında olduğunu hatırlatan Şener, 4 dönem 16 yıl milletvekili olarak kaldığını anımsattı. Şener şöyle konuştu:

"11 sene sonra Konya milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Meclise geldim. Parlamento'nun yetkileri sınırlandırılmıştır. Daha önceki demokratik parlamenter sisteme göre hükümet Meclisin içinden çıkardı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı tek başına hükümeti kuracak. Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Meclis güvenoyu vermeyeceği gibi, Bakanları düşüremeyecektir. Güvensizlik oyu da veremeyecektir. Meclis, hükümet üzerindeki gücünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde Parlamento yasa yapma konusunda şeriksizdir, yani ortaksızdır. Mutlak suretle yasaları Parlamento yapar. Yeni sistemde Parlamento yasama yetkisine de Cumhurbaşkanı'nı ortak etmiştir. Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için Meclis'te olmak gerekiyordu. O anlayış doğrultusunda Meclis'te olmayı arzu ettim."

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Şener'in açıklaması

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