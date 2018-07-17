Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav'a Onur Ödülü

İSTANBUL (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin "Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri", oyuncu Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a verilecek.

Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkarak başlayan Şen, sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca küçük rollerde oynayan, hatta bir çok filmde sadece dans etmek ve başrol oyuncusundan dayak yemek zorunda kalan Şen, 1975'te rol aldığı Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Badi Ekrem" tiplemesiyle ün kazandı.

Aynı filmde, İnek Şaban tiplemesiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal ile Şen, o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" adlı filmlerde de oynadı.

Şener Şen, Başar Sabuncu'nun 1985 yapımı "Namuslu" filminde son derece namuslu bir vatandaşı canlandırarak ilk başrolünü oynadı. Filmin, o yılın en iyi iş yapan eserleri arasına girmesiyle usta oyuncunun sinema kariyerindeki ikinci perde açılmış oldu.