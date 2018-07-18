Şener Şen'in yeğeni de gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. 11 Temmuz'da gözaltına alınanlar arasında Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı.

