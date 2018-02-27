Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 2 Mart Cuma günü "Senfonik Saz Konseri" düzenleyecek.
ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç'ın solist olarak görev alacağı konser, 2 Mart Cumartesi saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Türkiye ve yurt dışında pek çok başarılara imza atan ÇDSO Orkestra Şefi ve Genel Sanat Yönetmeni Orhan Şallel'in yönetimindeki konserde, senfonik saz eserleri Adanalı sanatseverler için seslendirilecek.
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