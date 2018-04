Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” kursuna katılan 76 yaşındaki Hataylı Şengül Aykın, çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğrendi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin açtığı okuma yazma kursuna katılan 7 çocuk annesi ve onlarca torun sahibi Şengül Aykın, bir elinde bastonu, bir elinde kitapları ile kursa gidiyor. Kursta okuma yazma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlulu olduğunu söyleyen Şengül nine, "Çocukken herkes okula giderken bende onlar gibi okula gitmeyi çok istediğim halde bana ‘Kızlar okur mu? Ne yapacaksın okuyup da. Erkek çocuklar okur’ diyerek kızdılar. Her zaman benim içimde kaldı o sözler, okutmadılar beni. Bundan dolayı okumayı yazmayı çok istiyorum" dedi.

Yıllardır araçların üzerinde ve etrafında gördüğü yazıları okuyamadığını anlatan Şengül nine, “Bana bir kötülük etmek isteyen ve beni yanlış yönlere sevk etmek isteyenlerin tuzağına düşmemek için okumaya karar verdim. Bir harf okuduğum zaman çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Kursiyerleri ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, okuma yazma seferberliği kapsamında 65 kurs açtıklarını, 600’ün üzerinde kursiyerin eğitime devam ettiğini söyledi. Erdem, “Şengül teyzemiz de daha önce hiç okuma yazma bilmiyorken geldi çok kısa bir süre içerisinde okumayı ve yazmayı çözerek öğrendi” dedi.

Kurs sonrasında merdivenleri bir bir bastonu yardımıyla inerek etrafında gördüğü yazıları okumaya çalışan Şengül nine, evinin yolunu tutuyor.