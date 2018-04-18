HABER

Seninde bir dikili fidanın olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Sivas’ta hayata geçirilen Kadı Burhanettin projesiyle Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Çok Programlı Lisesi tarafından 300 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.Herkesin bir ağaç dikmesi amaçlanarak , “Seninde Dikili Bir Ağacın Olsun” sloganı ile yola çıkılarak Ulaş Tigem arazisinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Seninde bir dikili fidanın olsun

Sivas’ta hayata geçirilen Kadı Burhanettin projesiyle Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Çok Programlı Lisesi tarafından 300 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Herkesin bir ağaç dikmesi amaçlanarak , “Seninde Dikili Bir Ağacın Olsun” sloganı ile yola çıkılarak Ulaş Tigem arazisinde fidan dikim töreni düzenlendi. Bu etkinliği etkinliğine Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahid Gülmüş İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş,Tigem Müdürü Metin Yurdakal ve diğer daire amirleri katıldı .Kaymakam Yılmaz burada yaptığı konuşmasında "Ulaş genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, tüm cadde ve sokaklarda bu çalışmaların sürdürüldüğünü belirti. Ulaş Çok Programlı Lisesi ile birlikte hatıra ormanımızı oluşturduk. Daha güzel ve daha yeşil bir Ulaş için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.“ dedi. Ardından öğrenciler 300 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından yemek ikramı yapıldı.

Seninde bir dikili fidanın olsun

Seninde bir dikili fidanın olsun

Seninde bir dikili fidanın olsun

'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Bir video daha yayınladı! Cübbeli'den penis açıklamasıBir video daha yayınladı! Cübbeli'den penis açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.