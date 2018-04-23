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Şenlikler gün boyu devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler gün boyu Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli okullarda devam etti.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden etkinlikleri ve bazı okulların kendi bünyelerinde hazırladıkları gösterilerini izledi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösterilerin ardından Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Han Parkı Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek Okulunun 23 Nisan gösterilerine katılan Başkan Bakıcı ve Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman çocukların mutluluğuna ortak oldu. Burada sona eren gösterilerin ardından okul yöneticilerine emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür eden Başkan Bakıcı, 23 Nisan’ın bu şekilde coşku ve mutluluk içinde kutlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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