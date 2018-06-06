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Şenocak, vatandaşlarla iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Silivri'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Silivri'de vatandaşlarla iftar yaptı.

Seymen Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında orucunu açan Şenocak, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bayram Şenocak, "Böyle güzel köy havasında sizlerle birlikte iftar yapmak bizlere ayrı bir keyif ve ayrı bir mutluluk verdi." dedi.

Tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Şenocak, iftar sonrasında kıraathanede vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak iftar Seymen Silivri

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