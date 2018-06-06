Şenocak, vatandaşlarla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Silivri'de vatandaşlarla iftar yaptı.
Seymen Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında orucunu açan Şenocak, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.
Bayram Şenocak, "Böyle güzel köy havasında sizlerle birlikte iftar yapmak bizlere ayrı bir keyif ve ayrı bir mutluluk verdi." dedi.
Tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Şenocak, iftar sonrasında kıraathanede vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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