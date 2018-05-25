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 ŞENOL GÜNEŞ'E ÇAKMAK ATAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

  Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sırasında çıkan olaylar sonucu 47 kişi gözaltına alınmıştı.

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. 26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)
-Adliyeye sevk edilenler

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