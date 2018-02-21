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Şentop, Destici'yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 21:37 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi hakkında bilgi vermek için BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - BBP Genel Başkan Destici: - "Gördüğümüz kadarıyla burada ittifaklar her partinin birbiriyle çok rahatlıkla seçim iş birliği yapmasının önünü gayet net bir şekilde açmış"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanlığına sunulan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi hakkında, "Gördüğümüz kadarıyla burada ittifaklar her partinin birbiriyle çok rahatlıkla seçim iş birliği yapmasının önünü gayet net bir şekilde açmış." dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine ilişkin bilgi vermek için Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, kanun teklifinin Türkiye ve tüm siyasi partiler için hayırlı olmasını dileyerek, çalışmayı yürüten AK Parti ve MHP'ye teşekkür etti.

Destici, Şentop'un TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifini kendileriyle paylaştığını belirterek, "Türkiye'de seçim güvenliğinin sağlanması açısından önemli değişiklikler içeriyor. Seçilme yaşı, genel seçimlerde milletvekilliğinde 18'e düşürülmüştü. Şimdi yerel seçimler için de 18'e düşürüldü. Bunu da biz, Türkiye'miz açısından, gençlere önem vermesi açısından da önemli bir değişiklik olarak görüyoruz." dedi.

BBP olarak ittifakların yasal hale getirilmesini başından beri savunduklarını söyleyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördüğümüz kadarıyla burada ittifaklar her partinin birbiriyle çok rahatlıkla seçim iş birliği yapmasının önünü gayet net bir şekilde açmış. Ben hayırlı olsun diyorum. Türkiye'de özellikle temsilde adaletin tam olarak yerine getirilmesi ve yürütmede istikrarın sağlanması açısından, zaten biz 16 Nisan'da yapılan referandumu, halk oylamasını çok değerli bulmuş ve 'evet' demiştik. Bugün de Meclise sunulan bu teklif paketini çok önemsiyoruz, değerli buluyoruz."

- "Partilerin kapatılması ortadan kaldırılmalı"

Destici, TBMM'ye sunulan kanun teklifini, gelecek aylarda yenilerinin takip edeceğini düşündüğünü ifade ederek, siyasi partiler yasasıyla ilgili köklü değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ve partilerin kapatılmasının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Seçim kanunuyla ilgili de bazı değişikliklerin tekrar gündeme geleceğini tahmin ettiğini söyleyen Destici, "Bunun da demokratikleşme adına hem TBMM'nin güçlendirilmesi hem temsilde adaletin sağlanması hem de yürütmede istikrarın sağlanması adına yapıldığını biliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şen

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