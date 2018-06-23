Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi olaylarında AK Parti'ye yönelik kapatma davalarıyla yapamadıklarını tekrardan denemek için fırsat kollayan, pusuda bekleyen şer odakları var. Bu şer odakları, hiçbir zaman inşallah bu millet oldukça amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi. Sarıeroğlu, Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, yarın hep birlikte demokrasi bayramı kutlayacaklarını söyledi. Seçimlerin, Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yaşayanlar için önemli olduğuna değinen Sarıeroğlu, çalışmalarının karşılığını alacaklarını umut ettiğini belirtti. "Büyük bir zaferle tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız" diyen Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Sandıklar çok önemli. Görevli olun olmayın, tüm vatandaşlarımızın hakkı var. Biliyorsunuz oy namustur, seçim de sandıkta kazanılır. Bugüne kadar vermiş olduğumuz emeklerimizin heba olmasını istemeyiz. Sabah saatleri itibariyle herkesin sandıkların başında olması, Cumhurbaşkanımızın zafer açıklaması yapılmadan, sandıkları kesinlikle terk etmemiz gerekiyor. En son tutanağımızı alıp görevlilere teslim edinceye kadar sandık başından, görev mahallinden hiç kimsenin ayrılmamasını özellikle rica ediyorum. Bizler de tüm ekiplerimizle yine 15 ilçemizde sandıklarımızı gezerek, gerekli hassasiyetin gözetilip gözetilmediğini yerinde inceleyeceğiz."

Bakan Sarıeroğlu, yarının çok tarihi bir gün olacağının altını çizerek, "İnşallah vatandaşlarımız bu seçimde, Türkiye'ye yapılanları yıkmaktan, 16 yıldır yaptığımız hizmetleri durdurmaktan, geriye götürmekten bahsedenlere inat, Türkiye'yi geleceğe daha emin adımlarla götürmek için, daha güçlü adımlarla götürmek için, 16 yıldır çok bedel ödeyen, her türlü mücadeleyi ve canını ortaya koyan, bunu yaparken de tek desteği milletinden aldığı güç olan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak." ifadelerini kullandı. - "Şer odakları, bu millet oldukça amaçlarına ulaşamayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkmanın, vatana, millete, bayrağa ve ezana sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getiren Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi olaylarında AK Parti'ye yönelik kapatma davalarıyla yapamadıklarını tekrardan denemek için fırsat kollayan, pusuda bekleyen şer odakları var. Bu şer odakları hiçbir zaman inşallah bu millet oldukça amaçlarına ulaşamayacaklar. Milletimiz her sıkıntılı ve kritik dönemde inisiyatifi eline almıştır ve ülkemizin önünü açmıştır. Ülkemizin gelişmesi, nefes alması konusunda milletimiz 'yürüyün' demiştir. İnşallah yine, yarın o desteği hem güçlü meclis hem de güçlü hükümet olarak bizlere verecek, biz buna gönülden inanıyoruz."

Sarıeroğlu, her zaman millet için çalıştıklarını ve vatandaşa hizmet ettiklerini belirterek "Eskiden emekli maaşı ödeyemezken bugün 11,5 milyar lira, 12,5 milyon emeklisine ikramiye ödeyen bir ülke haline gelmiş durumdayız." dedi. - "TİKA ve TRT'yi kapatma hayalleri suya düşürülecek" Eğitim ve sağlık alanındaki düzenlemelerden de bahseden Saıreroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi bunları geriye götürmekten bahsediyorlar. Yüz akımız olan, bizim dünyaya açılan gözümüz ve kulağımız olan, elimizi her yere uzatmamızı sağlayan TİKA'yı kapatmaktan, dünyaya Türkiye'de olanları tüm objektifliğiyle doğru şekilde aktaran TRT'yi kapatmaktan bahsedenler var. Onlar, o hayallerini kurmaya devam etsinler, bütün o hayalleri yarın milletimiz tarafından suya düşürülecek. Bizim büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var." Sarıeroğlu, bazı bakanlıkların birleştirileceğini belirterek, daha hızlı ve etkin bir çalışma dönemine gireceklerine işaret etti. - "Ceyhan, enerjinin ana hattı olmuş durumda" Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı mega endüstri bölgelerinden birinin de ilçedeki Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ceyhan, enerjinin ana hattı olmuş durumda. Bunları pekiştirecek, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak mega projelerden birisini Ceyhan'da hayata geçireceğiz. Karataş'ta tarımla ilgili on binlerce kardeşimize istihdam sağlayacak, tarımın yan sanayilerinin gelişmesini sağlayacak mega bir organize sanayi bölgemizi kuracağız. Cumhurbaşkanımız, beyannamemizde açıkladı; hastane, yollarla, okullarla, gençlerimizle, kadınlarımızla ilgili projelerimizi de hızlı şekilde gerçekleştireceğiz inşallah."

"Şer odakları bu millet oldukça amaçlarına ulaşamayacak"

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi olaylarında AK Parti'ye yönelik kapatma davalarıyla yapamadıklarını tekrardan denemek için fırsat kollayan, pusuda bekleyen şer odakları var. Bu şer odakları, hiçb

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