Seramik öğrencilerini işsizlikten biblolar kurtaracak

İkinci sınıf öğrencilerinin şimdiden sergi açacak derecede bilgi ve el becerisine sahip olduğunu anlatan Mülayim, öğrencilerinin birçoğunun sergilerde eserlerini satıp harçlık yaptığını söyledi. Üniversiteden mezun olan herkesin akademik kariyer yapmasının mümkün olmadığını ve öğrencilerini hayata direkt hazırladığını belirten Mülayim, sergiye ürün çıkaran öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını anlattı. Öğrencilerin üretme yeteneğinin daha ikinci sınıfta gelişmeye başladığını aktaran Mülayim, “Biblo yapıp satabilen bireyler olmaları için ders kapsamına bazı eklemeler yaptık. Hayvan figürleri yapabiliyorlar. Öğrenciler geleneksel anlamda çarkçı tornasında çömlek çekebiliyor. Bu kapsamda piyasaya çıktıklarında biblo tasarımcısı olmaları için bir fırsat sunduk" dedi.

'MEZUN OLUNCA İŞSİZ KALMASINLAR'

Öğrencilerin kendi işlerini yapabilecek hale gelmesi için elinden geleni yaptığını anlatan Mülayim, “Seri üretim sistemi dışında sanatsal ve satılabilir işler yapmaları için ders kapsamına özellikle koydum bunları. Sadece seramik tasarımcısı olarak piyasada iş bulamayabiliyorlar. Mezun olduklarında işsiz kalmasınlar. Seramik olayını evlere girerek tanısınlar. Bunun yolu da biblodan geçiyor. Kollarında bir bilezikleri olsun. Akademisyen olamayabilirler ama en azından kendi evlerinde ufak bir torna ve çamurla sanatsal işler yapabilirler" dedi.

GSF özel yetenek sınavıyla kazandığı bölümde eğitim alan emekli öğretmen Nuray Bozkan, bir eğitimci olarak öğrenmeye her zaman açık olduğunu söyledi. Seramiğe özel ilgi duyduğunu anlatan Bozkan, seramik bölümünün sanat dallarının hemen hepsini kapsadığını söyledi. Resim, heykel ve tasarımı bir arada yapmaktan mutlu olduğunu belirten Bozkan, “Ailem 'Emekli oldun, dinlen' dedi ama ben böyle mutluyum. Ürünlerim sergileniyor. İsteyenlere hediye ediyorum. Mezun olunca bir atölye açmak istiyorum" dedi.

Ece Maria Aslanbey, ürettiği bibloları maddi kazanca dönüştüren öğrencilerden yalnızca biri. Üç boyutlu tasarımlar yapmaktan mutlu olduğunu belirten Aslanbey, çanta, hayvan figürleri ve mask tasarladıklarını söyledi. Eserlerini sergilediğini de anlatan Aslanbey, “Bu sene yaptığımız bir sergide hem eserlerimi sergiledim hem satabildim. Bu beni mutlu etti" dedi.

