Serbest bırakılan tacizci soluğu yine kadının yanında aldı

Esenyurt’ta markette çalışan E.U. güvenlik görevlisi olan Halil İbrahim G. tarafından yıllarca çıplak fotoğrafları ile tehdit ediliyordu. Halil İbrahim G. Genç kadını fotoğraflarını yayınlamakla tehdidini ileri bir boyuta taşıyarak, ailesini ve genç kadını öldüreceğini söyleyip, evinin önündeki babasının çalıştığı iş yerine ait araca molotof atıp başka bir günde ise eve kurşun yağdırmıştı. E.U. kendisini ölümle tehdit eden ve saplantılı bir şekilde peşini bırakmayan Halil İbrahim G.’nin tehdit mesajlarından birisini de sosyal medyadan yayınlamıştı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI



Olay üzerine geçtiğimiz hafta Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 3 adet telefonla birlikte yakalanan Halil İbrahim G. tehdit ve şantaj suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

BİR HAFTA SONRA TEHDİTLERE DEVAM ETTİ



Mahkemeden serbest bırakılmasının hemen ardından tehdit mesajlarına devam eden Halil İbrahim G. bu seferde genç kadını açtığı sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafları yayınlamakla ve ölümle tehdide devam etti. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, tehditlerine devam eden ve mahkemede suçlamaları kabul etmeyip ‘mesajları ben atmadım’ diyen G.’ye yönelik yeniden operasyon düzenledi.