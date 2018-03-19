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Serbest bırakılan tacizci soluğu yine kadının yanında aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta E.U. isimli genç kadını ölümle tehdit eden, babasının arabasına molotof atan Halil İbrahim G. 1 hafta önce çıktığı mahkemece serbest bırakıldı. Telefonla yeniden tacize başlayan Halil İbrahim G., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan zanlı, bu kez tutuklandı.

Serbest bırakılan tacizci soluğu yine kadının yanında aldı

Esenyurt’ta markette çalışan E.U. güvenlik görevlisi olan Halil İbrahim G. tarafından yıllarca çıplak fotoğrafları ile tehdit ediliyordu. Halil İbrahim G. Genç kadını fotoğraflarını yayınlamakla tehdidini ileri bir boyuta taşıyarak, ailesini ve genç kadını öldüreceğini söyleyip, evinin önündeki babasının çalıştığı iş yerine ait araca molotof atıp başka bir günde ise eve kurşun yağdırmıştı. E.U. kendisini ölümle tehdit eden ve saplantılı bir şekilde peşini bırakmayan Halil İbrahim G.’nin tehdit mesajlarından birisini de sosyal medyadan yayınlamıştı.

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MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Olay üzerine geçtiğimiz hafta Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 3 adet telefonla birlikte yakalanan Halil İbrahim G. tehdit ve şantaj suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

BİR HAFTA SONRA TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

Mahkemeden serbest bırakılmasının hemen ardından tehdit mesajlarına devam eden Halil İbrahim G. bu seferde genç kadını açtığı sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafları yayınlamakla ve ölümle tehdide devam etti. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, tehditlerine devam eden ve mahkemede suçlamaları kabul etmeyip ‘mesajları ben atmadım’ diyen G.’ye yönelik yeniden operasyon düzenledi.

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EZİYET ETME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Esenyurt Asayiş Büro ekipleri G.’nin ev aramasında laptop tablet ve flaş bellekler bulundu. Sürekli olarak genç kızı tehdit ettiği telefonu da bulan ekipler, G.’nin polis merkezindeki ifadelerinin ardından tekrar mahkemeye sevk etti. Mahkemede daha önce defalarca kez serbest bırakılan G., ekiplerin bulduğu yenil delillerle birlikte “Eziyet etme suçu”ndan sevk edildiği mahkemece bu kez tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar Esenyurt mahkeme

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vay arkadaş ne kafası yaşıyor bu hakimler suçluyu suçsuzu ayıramaz hale gelmişler...yeni bi revizyon yapılmalı hem kanunlar hem hakimler için...
kadının çıplak fotoğrafları bu adamda ne geziyor
2 gün e serbest kalır tekrar şaşırıyormuyuz tabiki hayır
Bunu serbest bırakan hakimi sorgulayıp meslekten uzaklaştırmalı.
Bu adamlar serbest bırakılıyor bu arada birini öldürseydi sorumlusu kimdi.Adalet diyenlere dil uzatıyorsunuz peki bu ne.
o hakimin o savcının anasına bacısına hunharca küfüt etmek suçtu değil mi? etmeyelim o zaman....
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