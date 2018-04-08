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Serdar Mahallesi’nden Başkan Doğan’a plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Serdar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için makamında ziyaret ettikleri İzmit Belediye Başkanı Dr.

Serdar Mahallesi’nden Başkan Doğan’a plaket

Serdar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için makamında ziyaret ettikleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a plaket taktim ettiler.
Serdar Mahllesi’nde yaşayan vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, muhtar azaları Selami Bilgin ve Canan Tezcan, SEKA Sitesi Cami Dernek Başkanı Mustafa Güleç, Başkan Yardımcısı İsmail Münadi, Nazmi Oğuz Camii Dernek Başkanı Behlül Dayanç ve Serdar Cami Dernek Başkanı Mehmet Örnek yer aldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Serdar Mahallesi’nin sakinleri, Başkan Doğan’a yapılan hizmetler için teşekkür plaketi verdiler.
Ziyaret ve plaket için konuklarına teşekkür eden Başkan Doğan, “Göreve geldiğimiz ilk
günden beri gece gündüz demeden halkımıza hizmet etme gayreti içinde olduk. Hizmet aşkımız ve heyecanımız ilk günkü gibi halen devam ediyor. İzmit Belediyesi olarak, hiçbir ayrım yapmadan nerede bir ihtiyaç varsa oraya adaletli şekilde hizmet götürmenin çabası içindeyiz. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir İzmit içindir. Serdar Mahallemiz de çok hizmet ettiğimiz mahallelerimizden biri. Camilerimize, okullarımıza destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yeni parklar, merdivenler, yollar yapıyoruz. Şehrimizin en büyük kültür merkezini Yenidoğan ile Serdar mahallesinin ortasına yapıyoruz. Yapılanlar yeterli görmüyoruz ve yapacak daha çok işimiz var. Serdar Mahallemizin çok gayretli başarılı bir muhtarı var. Ekibi güzel. Güzel bir ekip olunca tablo da güzel oluyor. Samimiyet olduktan sonra her şeyi çözeriz. Birlikte daha iyilerini yapacağız” dedi.
Ziyaret, yapılan fikir alışverişinin ardından fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

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