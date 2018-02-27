Serdar Tuncer, Eskişehir TÜGVA’nın ‘Şehitler Gecesi’ne katıldı

Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), hem Afrin operasyonuna destek hem de şehitleri anmak için bir etkinlik düzenledi. Programa, televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer de katıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede, ’Grup Yürüyüş’ de sahne aldı. Etkinlikte, Eskişehir TÜGVA Başkanı Fatih Sert, bir açılış konuşması yaparak, "Şehitlik, Müslümanlara tahsis edilmiş üstün bir paye ve Allah katında ayrıcalıklı bir makamdır. Aynı zamanda Rabbimizin esma’ül hüsnalarından biri de açık ve gizli her şeyi bilen eş-şehittir. Hayatın her anında Allah’ın emirlerine uyan ve imana şahitlik eden kişi, şehittir. Selam olsun Afrin’de şehit düşen yiğit askerlerimize. Selam olsun terörle mücadele eden askerlerimize, emniyet mensuplarımıza. Selam olsun 15 Temmuz gecesinde, darbenin karşısında dimdik durarak, emperyalizme, Avrupa’ya, dış güçlere rağmen vatanını korumak için meydanlara inen yiğit kardeşlerimize, yiğit büyüklerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşması sonrası program, okunan şiirler ile devam etti. ‘Şehitler yoklaması’ isimli etkinlik ile geçmişten günümüze kadar tarihte iz bırakmış şehitlerin isimleri coşkuyla okundu.

Programın sonunda, vatandaşların yoğun alkışlarıyla sahneye çıkan Serdar Tuncer, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, okuduğu şiirler ile büyük beğeni topladı.