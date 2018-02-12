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Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:23 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut köşesinde, Pentagon’un ABD Kongresi'ne sunduğu Suriye raporunu yazdı. Turgut SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council'in, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin’e, YPG’ye yardım için geçme kararı aldığını da aktardı.

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut köşesinde, Pentagon’un ABD Kongre’sine sunduğu Suriye raporunu yazdı. Turgut yazısında raporda Pentagon’un YPG ile ilişkileri hakkında detayların yer aldığı ve ABD’nin YPG için ayırdığı bütçeye yer verdiğini belirtti.

“‘KESİLECEK’ DENİLEN İLİŞKİ İÇİN 70 MİLYON DOLAR DAHA FAZLA PARA İSTENMİŞ”
Habertürk yazarı Turgut şu ifadeleri kullandı:

“Pentagon’un ‘inspector general’i (IG, başmüfettiş) bütçe gereği Kongre’ye sunmak zorunda olduğu Suriye raporunu yazdı. Raporda ABD’nin hakkında sürekli çelişkili açıklamalar yaptığı YPG ile ilişkisi hakkında ilginç tespitler var. 1 Ekim’de başlayan yeni bütçe yılında YPG’ye yönelik 500 milyon dolar para ayrılmış görünüyor. Geçen yılın bütçesinde bu miktar 430 milyon dolardı. Yani bazı açıklamalarda ‘kesilecek’ denilen ilişki için 70 milyon dolar daha fazla para istenmiş bu yılda.

Müfettiş, bu bütçe kapsamında gönderilecek askeri malzemenin yapısında bir değişim olmasının doğal olduğunu, çünkü henüz tam bitirilmemiş de olsa DEAŞ ile mücadelenin ilk şiddetli aşamasının geçildiğini ve şimdiki aşamanın daha çok kurtarılmış bölgelerin tutulması, istikrarlaştırılmasına yönelik olduğunu, bu yüzden de gönderilecek silahların niteliğinin bu yeni duruma uygun olması gerektiğini söylüyor. Gönderilmesi planlanan malzemeler arasında askeri araçlar, füzeler, anti-tank füzeleri ve makineli tüfekler sayılıyor.”

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"AFRİN’E GEÇMEK İSTEYENE SİLAH YOK" AÇIKLAMASI

Turgut yazısını “Amerika’nın yönlendirmesiyle kaçan DEAŞ’ın toplandığı Deyrizor bölgesine yoğunlaşmış SDG (Suriye Demokratik Güçleri) içinden YPG’li unsurların, Türkiye’nin operasyon yürütmekte olduğu Afrin bölgesine geçmek isteyebilecek YPG’lilere yeni bütçe kapsamında gönderilecek yeni silahların katiyen verilmeyeceği de bu rapor baz alınarak Pentagon içinde yapılan tartışmalarda söylendi. Ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğu ve bunun sadece Türkiye’den gelebilecek tepkileri yumuşatmak amacıyla söylenip söylenmediği belli değil. Çünkü 'müfettiş'in İran etkisi hakkında verdiği bir diğer raporda Amerika’nın bölgeye gönderdiği silahların üzerindeki kontrolünü çoktan kaybetmiş olduğu da görülüyor” ifadeleriyle sürdürdü.

YPG’LİLERİN EĞİTİLDİĞİ ASKERİ EĞİTİM KAMPLARI

Müfettiş raporundaki dikkat çeken ayrıntıları aktaran Serdar Turgut “’Müfettiş’in raporunda, Amerika tarafından DEAŞ ile savaş sürerken Suriye’nin genelinde güçlenmesine göz yumduğu ancak şimdi de yine Amerika tarafından öncelikli sorun ilan edilen İran ile ilgili ilginç bilgiler var” dedi.

Turgut yazısını şöyle sürdürdü:

“Irak merkezi hükümeti ile Amerika arasında sürmekte olan yardım süreci bağlamında Irak ordusuna verilen bazı tankların, sonunda İran’a bağlı olan Şii milis güçleri tarafından kullanıldığı CIA tarafından tespit edildi. Gerçi Irak devleti bunun olmasının önüne geçeceklerini ilettiler, ama bunun da ne kadar gerçekçi olduğu burada şüpheyle karşılanıyor.

Sahada durum böyle olunca Amerika’nın YPG’nin elindeki silahları kontrol edeceği açıklamaları da tabii ki havada kalıyor.

Pentagon’a ve CIA’ya bölgeden ilginç istihbaratlar akıyor. Yine bu son rapor baz alınarak Pentagon’da yapılan durum değerlendirmesinde bu istihbaratlar da kullanıldı.

Amerika resmen oluşmasına katkıda bulunmasa da bölgede silahlı militanların bir ordulaşma sürecinde oldukları da tespit edildi.

Fırat’ın doğusundaki bölgede 14 askeri eğitim kampının kurulmuş olduğu ve hatta subay yetiştiren bir askeri kolej bile bulunduğu tespit edildi.

Amerikalıların konuştuğu YPG’liler bu askeri eğitim kamplarında eğitilen insanların sayısının orta vadede 30 bini bulmasının hedeflendiğini söylediler.”

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“ORDU HEDEFİNİN SAHADA…”

Yazısında “Pentagon’da yapılan bu değerlendirme sonucunda Amerika’nın sahadaki komutanlarının ilk açıkladıkları ama sonra gelen tepki nedeniyle geri alınmak zorunda kalınan 30 bin kişilik ordu hedefinin sahada hâlâ daha sürdürüldüğü ortaya çıkıyor” diyen Serdar Turgut şöyle devam etti:

“Sadece bu defa bu ordu Amerika kontrolünde kurulmuyor. Bu sadece bölgedeki YPG’nin yaptığı bağımsız bir işmiş gibi sunulmakta. Ayrıca Irak’ta da 2 bin peşmergeye ABD tarafından askeri eğitim verilmekte olduğu öğrenildi.

Bu arada Washington’daki birimlere göre SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin’e, YPG’ye yardım için geçme kararı aldı.

Washington’un, ‘Bu kararı alanlara her türlü yardımı keseriz’ tehdidine rağmen bu kararın alınması ilginç bulundu burada.”

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Turgut ABD Türkiye Suriye YPG

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
zaman daralıyor süre bitiyor ateş her an acılacak derhal boşatın mümbinci ve tüm suriye sınırdan tek bir abd li asker kalmasın 60 km derinlikte tek bir abd askeri kalmayacak sekilde ..
@karpinli tamam söyledigin iyi oldu, hemen bosaltirlar simdi
@kral1000di ABD bugünkü toplantıdan haberin yok galiba aynısı ordada söylendi abd haclılısına..
Bu Şereften yoksun Kendini Süper Güç zanneden Ülkeye Rabbimden diliyorum. Yerle bir olsunlar, Ortakçılarıyla birlikte Bu Dünyadada Cehennem azabı görsünler inşallah
Aptal olmayalim herkes herseyin farkinda suriyede israil amerika destekli bir piyon kurt devleti kurulması amacini erbakan hoca bile 20 yil once bagira bagira soyledi suan plan uygulaniyor bizde hala amerika bi geri adim atar mi derdindeyiz artik acik acik yapilan bir destek bu turkiye amerika ile iliskileri kesip incirlikten askerlerini defetmeli rusya ile iliskiler icerisine girilmeli
@selin215 rusya değil çin ile ilişkiler içine girilmeli
hepiniz birden gelin ama şimdiden kefen siparişi vermeyi unutmayın...
ulan bu abd Türkleri askerini korede afganistanda hiçmi tanıyamadı şu yanlarında gezdirdikleri çapulculara bak bunlarmı malup edecek Mehmedimi sende yanacaksın şeytan abd yanarım sana verilen desteye korede afganistanda yan yana çarpıştıgın adamların sırtından vurdun zaten ezelden düşmandın ya bize iyi kullandın Türkiyeyi
akp askerimizi surriyeye soktu diye feryat figan bağıran embesiller, Türk askeri oraya girmese, abd destekli bir ypg ordusu kurulacak ve her daim Ülkemiz tehdit altında olacaktı. Allah ordumuzun ve milletimizin yardımcısı olsun.
ortağımız amerikaya güveniyorum.bizi deaş ve pkk nın saldırılarından koruyucaklarsa bu orduyu destekliyorum.
@ademtoyan trol sen ne ayaksın.
abd askerine fatiha okutan erdoganın ....
Bekle abd afrinden sonra mümbiç'de sıra sanada gelecek.ALLAH'ın izni ile sonun geldi zalim abd,İsrail.
hikayeden Eyyy amerigaaa naraları atacağına kapat İncirlik üssünü sktret abd yi,inanalım samimiyetine.
EY ELİ KANLI DÜNYANIN YENİ NEMRUTU ŞEYTANIN KÜÇÜK ÇOCUĞU İNŞALLAH SURİYE SENİN VE SOYSUZ KÖPEKLERİNİN SONU OLACAK ; Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrâhim, 42 Zalimler için yaşasın cehennem
Vur vur vur vur atom at atom yerle bir olsun israilde suriyeside huzur gelsin dünyaya.
conilerle karşı karşıya gelirsek, zor duruma düştüğümüzü görerek yardım edecek en az 10 ülke sayabilirim. bizi sevmesede olur, abd ye gıcık olanlar gelir...
valla butun it surusu viyere toplansinlarda hepsini orda temizleyelim kose bucak peslerinde kosmayalim abd ordusuda gelsin butun haclilar gelsin kim kimi gotururse anasini satyim hepimizde gideriz askers ben zaten guney doguda yaptim askerligimi oyle batida askerlik yapanlar gibi bol keseden atmiyorum her operasyonada girdik devletimiz gel desin yine giderim o yuzden hadi cepheye desinler oglumuda alir giderim ya istiklal ya olum...
Tayyibe oy verenler askere
Maalesef her zaman olduğu gibi Amerikanın sinsi planları hep var olacaktır, Rusya da fırsatçıdır. İkisine de güvenilmez. Bunlarla dostluk da (ki gerçek dost olamazlar) düşmanlık da tehlikelidir.
@bilge14bilge Rusya guvenilir bir ülke fakat biz Rusya'nın gerçek müttefiki değiliz. Hatta NATO sayesinde düşman statusundeyiz. Sonuçta NATO Rusya'ya karşı kuruldu. Rusya İran Çin gibi ülkelerle her alanda işbirliği içinde tıpkı Azerbaycan Türkiye gibi. Fakat bizim müttefik dedigimiz ABD her alanda kuyumuzu kazıyor. Hatta resmen savaş halindeyiz. Yinede güvenmemiz gereken tek bir ülke var. Oda ABD ve NATO daki muttefiklerimiz
birbirimizi yemekle geçen yüz yıllar da uyanıp gelişmeye önem verseydik okyanus ötesi karışamazdı bulunduğumuz bölgelere
Budurumda, abd siz,rusya hakemliğinde ,suriyede 3 lü anlaşma iran,türkiye, esat zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
kendi adıma söylüyorum vatanımı savunmak ve korumak için ölmeye hazırım
Bu beyinsiz ABD anlamıyor.Epeyden beri tokat yememiş.Onlar bu coğrafyada nasıl devlet olunur bilmezler.Her Türk askere gidip savaş yapmayı öğrenir,yani lejyoner değildir. Vatansız olmak ne demek iyi bilir.ABD acaba atom bombasına mı güveniyor.Bizdeki her bir yürek atom enayi anlamaz.Zannediyorlar ki film çekiyoruz.PKK/PYD/DEAŞ/THKPC kim olursa olsun vız gelir tırıs gider..........
hristiyan council denen teröristler ypgye yardım edecekmiş. bizde kobaniye yardım etmiştik. şimdi gidin kafanızı duvara vurun.
ABD Kaşınmaya başladı,Ülkesindeki eokonomik kirizin faturası bir yerlere kesecek,ama o Türkiye olamayacak,Tarihinde görmemiş gömülmeyi görecek yok olacaklar
Ortadoğuda ve tüm dünya da güvenilirliliği sarsılan ABD ve İsrail kendilerine fedai bir devlet kurmak ve ilerleyen yıllarda da bu devleti "Büyük İsrail" sınırlarına dahil etmek için yıllar önce Kürdistan planı kurdular. Bu projeye uzun yıllardır para harcıyorlar ve bundan vazgeçmeleri mümkün değildir. ABD nin bu konuda söylemekte olduğu her söz oyundur. DEAŞ bahanesini yaratıp pkk faktörünü perdelemeye çalıştılar. FETÖ ile içerden zayıflatacakları TC yönetimi sırasında pkk unsurları ile güneydoğuya gireceklerdi. Yemedi ama vazgeçmeyeceklerde... Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın mister yankee..
Bunların tümü ipsiz sapsız kopuklar, meydanı boş bulup askerin yokluğunda kendini bir halt yerine koyan adamlar,bizim bunlarla işimiz olmamalı, adam gibi devlet gibi davranırsak zaten bunlar sınıra yaklaşamaz,ABD.de yaklaşamaz başımıza gelenlerin tümü ciddiyetsizlikten, bu işlerin cılhını çıkartmaktandır.C.Başkanı herşeyi ulu orta söylüyor zaten cılhımız çıkıyor, güvenirliğimiz ayaklar altına giriyor, bir laf var ısıracak köpek misalı, kırmızı çizgi dedik,ecdadımızın kemiklerini seyyar at arabasına yükledik köşe bucak kaçırıyoruz,36 adet sultanın ruhu kıpraşıyor.
Abd şeytanı ortadoğuya açlık yokluk yoksulluk getirdi yiyecek içecek yerine terör örgütlerine yardım adı altında silah mühimmat gönderiyor bölgede terörist eylemde bulunan ve terörist olanlarda anlayamayacak kadar beyinleri satın alınmış abd nin hedefi Yahudilerin vadedilmiş toprakları israile kazandırmak bölgeyi insansızlaştırıp israilin bölgeyi işgal etmesi pilanlanıyor bununda önünde en büyük engel T.C.Devletini görüyorlar bu nedenle bütün terör örgütlerini ve teröröristleri T.C.Devletine saldırtıyorlar ama inşallah başarılı olamayacaklar.Allah c.c. vatanımızı milletimizi askerimizi korusun
DEAŞ tan sanane Coni defol git ülkene Ortadoğu ülkeleri kendi sorununu çözer. Sorunun aslı DEAŞ değil DEAŞ ve PKK yı destekleyen sensin.
Zaten çoktan ABD ile yollarımızı ayırma vakti gelmişte geçmişti ... ABD ile gemileri yakalım, ipleri koparalım... açık açık bize düşmanlığını her fırsatta belli ediyorlar.
Abd birgün namlu seni hedef alacak.hala umudum var genede pkk da anlayacakki senin derdin senin için kendilerini maşa olarak gördüğünü anlayacaklar.unutma Çin kore ve daha birkaç uzak doğu ülkeleri diğer taraftan tepene çulalanmak için uygun ortam kolluyorlar.avrupada bizi hedef alırsa gelecek nesiller Asya dostluğunu rüyalarında görürler.torunlarınızı ipotek altına aldırmayın gelecekte.eksen kayar unutma dostluk kolay kazanılmıyor.seni tehdit ediyorum abd. Ummanda toz tanesi olsamda elimden bişey gelmesede.iş işi gördürür güç gücü kovar bu günde böyle kalmaz.kabusun olacağım unutma taktım
İstediğin desteği ver Amerika !! Eğittiğin köpeklerin kalbi korkak hangi yürekle çıkacak Türkiye Cumhuriyeti askerinin karşısına ! Ne eğitim verirsen ver cesaret için de hap verirsin. Ama boşa ! Türkiye Cumhuriyeti askeri savaşlarda kimyasını değiştirir. Tanıyamazsnız. Atalarınız size anlatmadı mı ? Biz Allah yolcusuyuz topunuz gelin. Bize yaşam pamuk ipliği şehitler diyarıyız evliyalar diyarıyız siz kimsiniz. Kimle gelirseniz gelin biteceksiniz.
Abd denilen şeytan ortadoğunun silaha değil ekmeğe suya huzura ihtiyacı var ortadoğuya gönderdiğiniz silahlar insanları katlediyor insasızlaştırılıyor siz insanlardan değil teröristlerden oluşan insan kılıklılar tarafından yönetiliyorsun. şeytan bu dünyadada öbür dünyadada kaybedenlerden olacaktır inşallah. Allah c.c. vatanımızı milletimizi askerlerimimizi her türlü hain terörün şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Zalim abd için yaşsın cehennem.
adamlar bize karşi mermilerini harcamazlar .işbirlikçilerimiz sağolsun zamanında asılan gençlere karşı anarşi diyerek camilerde duva edenler vardı
abd askeri su an sadece goruntu. Turkler geldiginde kendileri cekilip kurtleri yada ermenileri herneyseler onlari one surecekler kendilerini riske kesinlikle atmayacaklardir. abd su an sadece blof yapiyor Turkiye buna aldiris etmeden devam ederse hedeflerine varir.
sıkmayın canınızı suyun vanası bizde.
Haydi Tayyibe oy atanlar askere
Burada cok guzel konusuyor insanimiz ,bu donem de hepiniz gelin yeneriz vs konusmak yerine plan proje strateji yapilmali,herkes gazi almis konusuyo olan orada ki asker kardeslerimize oluyor..Hadi gidiyoruz deseler benim ailem var , yeni is kurdum abi okuyorum dersiniz ama bol keseden sallayin ...Herkes gelicekmis de ama kefenlerini hazirlasinlarmis...Bu kafa ile gelismek zor ... Topla tufekle yurek ile savasilio olsaydi,bizden iyisi yoktu ama durum malesef oyle degil...
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