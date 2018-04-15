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Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Milletvekili İsen’i ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi “Sultanların Şiirleri” dersi kapanış programında Sakarya Milletvekili Prof.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi “Sultanların Şiirleri” dersi kapanış programında Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen’i ağırlayacak.
“Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları” adlı kitabın bahar dönemi boyunca kaynak olarak kullanıldığı dersin kapanış seminerini, kitabın yazarlarından biri olan AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen gerçekleştirecek. 16 Nisan Pazartesi günü 19.30’da Akademi meydanında yapılacak programda İsen, katılımcılarla buluşarak hanedan üyesi şairler hakkında konuşacak. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada; seminerin tüm vatandaşların katılımına açık olduğu belirtildi.

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