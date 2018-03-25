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Serdivan’da Nevruz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında düzenlediği Nevruz kutlamasına katıldı.Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında düzenlediği Nevruz kutlaması programına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu’da katılım gösterdi.

Serdivan’da Nevruz coşkusu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında düzenlediği Nevruz kutlamasına katıldı.
Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında düzenlediği Nevruz kutlaması programına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu’da katılım gösterdi. Nevruz’un barış ve kardeşliği pekiştiren önemli bir bayram olduğunu belirten Başkan Alemdar, “Bütünleşmenin ve sevgiyle kucaklaşmanın kaynağı olan Nevruz’un başta ülkemiz olmak üzere tüm Türk dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Öğrencilerimize de, bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de, Nevruz’un Türk milletini birbirine bağlayan güçlü bir kültürel bağ olduğunu belirterek, "Huzurun, mutluluğun ve bereketin sembolü olan Nevruz Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından tören alanında geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Ateşte ısıtılan demir, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından örs üzerinde çekiç ile dövüldü.

Serdivan’da Nevruz coşkusu

Serdivan’da Nevruz coşkusu

Serdivan’da Nevruz coşkusu

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