Serdivan’da suyun her anı kontrol edilecek

Serdivan’da devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Rüstem Keleş, kurdukları akıllı şebeke sistemiyle ilçede suyun her anını ve tüm değerlerini sürekli gözlem altında tutacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından su kayıplarını azaltmaya yönelik olarak sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan’ın içmesuyu altyapısını tamamen yenilediklerini belirten Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Depremde ciddi anlamda hasar gören altyapıyı son derece sağlam bir hale getiriyoruz. Çalışmalarımızda önemli mesafe kat ettik. 35 milyonluk yatırımla Serdivan’a akıllı şebeke sistemi kuruyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayarak bölgede eski hatlar nedeniyle yaşanan sorunları tamamen ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.

Serdivan’da deprem nedeniyle hasar gören hatların önemli miktarda su kaybına neden olduğunu söyleyen Dr. Rüstem Keleş, “Bölgede yüzde 70’lere varan su kayıp oranı vardı. Sapanca Gölü’nden aldığımız 100 litre suyun 70 litresi toprağa gidiyordu. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından hatları devreye aldığımız bölgelerde bu oranı yüzde 20 seviyelerine kadar indirdik. Hattı şehir genelinde olduğu gibi deprem riskini göz önüne alarak inşa ediyoruz. Kullandığımız malzemeler ve ortaya koyduğumuz proje ile olası şiddetli bir deprem durumunda hattı küçük müdahalelerle devreye alabileceğiz. Bu hat Serdivan’a en az 100 yıl hizmet edebilecek nitelikte olacak” ifadelerini kullandı.

Dr. Rüstem Keleş sözlerinin devamında, “Su kayıp ve kaçaklarını ciddi oranda azaltacağımız, kaliteyi daha üst noktalara taşıyacağımız proje kapsamında toplam 200 kilometrelik hattın 111 kilometrelik kısmı tamamlandı. Hattın farklı bölgelerine 30 adet basınç odası yerleştireceğiz. Bu odalar ile hattı mevcut takip sistemine entegre edecek, bu sayede suyun her anını ve tüm değerlerini sürekli gözlem altında tutacağız. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 5 bin metreküplük depoda kaba inşaat tamamlandı. Mekanik ekipmanların montajının ardından depo hazır hale gelmiş olacak. Serdivan’ı her anlamda modern ve uzun ömürlü bir altyapı ile buluşturuyoruz. İnşallah çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz suyu yenilenen hatlar ve akıllı şebeke sistemiyle vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız” dedi.